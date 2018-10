Skateboard, Vans Park Series 2018: Alex Sorgente vince le finali di Suzhou, Federico eliminato in semifinale

A Suzhou (Cina) si sono disputate le Finali delle Vans Park Series 2018, uno degli eventi internazionali più importanti per quanto riguarda lo skateboard, sport che farà il proprio debutto alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Lo spettacolo non è mancato grazie alle acrobazie dei migliori interpreti del Pianeta che, per buona parte, provengono dagli USA (sette degli otto finalisti fanno parte della corazzata a stelle e strisce). A trionfare è stato Alex Sorgente con un totale di 90.37 punti: il quasi 21enne (spegnerà le candeline il prossimo 26 novembre) ed è di chiare origini italiane, si è avvicinato a questa disciplina all’età di sei anni quando sua nonna Grazia da Bologna gli regalò una tavola. Suo padre è italiano e sua mamma è americana, è un vero e proprio idolo del park ed è una conoscenza del Guinness World Record dove figura per i suoi numeri e i suoi record.

Alle spalle di questo fenomeno incontrastato si è piazzato il brasiliano Pedro Barros (89.83), l’unico intruso nel plotone americano e bravo a precedere Tom Schaar (88.03). Il nostro Ivan Federico si è arreso in semifinale, concludendo in 23esima posizione (46.43). Al femminile ha invece festeggiato la statunitense Brighton Zeuner (89.67) che ha regolato la brasiliana Yndiara Asp (88.13) e la connazionale Jordyn Barratt (84.33), non c’erano italiane in gara.













Foto: pagina Facebook Alex Sorgente