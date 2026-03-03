Skateboard, i convocati dell’Italia per i Mondiali: Mazzara e Aquila i leader in Brasile

I Mondiali di skateboard andranno in scena a San Paolo (Brasile) dal 4 all’8 marzo, saranno coinvolte entrambe le specialità previste anche nel programma delle Olimpiadi, ovvero lo street e il park. La rassegna iridata è stata spostata rispetto alla finestra di settembre dello scorso anno e chiuderà ufficialmente il tour 2025 con più di due mesi di ritardo.

La manifestazione tornerà in Brasile dopo sette anni grazie alla collaborazione tra World Skate e STU, in un anno solare che proporrà anche i World Skate Games e i Giochi del Mediterraneo, oltre alle varie tappe del World Skateboard Tour. L’Italia cercherà di distinguersi in entrambe le discipline e proverà a ottenere dei risultati degni di nota, lungo il cammino che condurrà alle Olimpiadi di Los Angeles 2028.

Le aspettative più elevate sono riposte nel park, dove Alessandro Mazzara occupa il quinto posto nella classifica mondiale, ma attenzione anche a Guglielmo Marin (23mo) e a Rafael Tomé (30mo). Alex Sorgente tornerà in gara dopo il lungo stop per infortunio che aveva fatto seguito alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Sarà presente anche Ivan Federico, che si è guadagnato questa opportunità durante la Winter League Skateboarding nazionale disputata domenica 15 febbraio ad Arosio (in provincia di Como). Spazio anche a Greta Samaritani e Gaia Antognoni. La squadra di street sarà guidata da Agustin Aquila, 18mo nel ranking, che tornerà in gara dopo un lungo percorso di rientro dall’infortunio. Ad affiancarlo ci saranno i giovani Alessandro Mudu, Gaia Urbinati e Irene Panzavolta.

CONVOCATI ITALIA MONDIALI SKATEBOARD

PARK: Alessandro Mazzara, Guglielmo Marin, Rafael Tomé, Alex Sorgente, Ivan Federico, Greta Samaritani, Gaia Antognoni.

STREET: Agustin Aquila, Alessandro Muddu, Gaia Urbinati, Irene Panzavolta.