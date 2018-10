Ginnastica, Mondiali 2018: Italia in gara con Lara Mori e Marco Lodadio. Quando torneranno in pedana? Date, programma, orari d’inizio e tv

L’Italia è rimasta in gara con due atleti ai Mondiali 2018 di ginnastica artistica che si stanno disputando all’Aspire Dome di Doha (Qatar): Lara Mori, che disputerà la finale del concorso generale individuale, e Marco Lodadio che sarà invece impegnato nella finale agli anelli.

La toscana, che ha mancato l’accesso all’atto conclusivo al corpo libero per appena un decimo, si consolerà con la partecipazione alla sfida tra le migliori 24 sul giro completo: la nostra capitana si presenta col 20esimo punteggio di ingresso ma ha tutte le possibilità per risalire la classifica e punterà a chiudere nella metà nobile, onorando al meglio la sua quarta presenza consecutiva in una rassegna iridata. L’appuntamento per lei è giovedì 1° novembre alle ore 14.00 italiane.

Il laziale, invece, ha coronato un lungo inseguimento ed è tra i migliori otto al castello. Il 26enne si presenta col sesto punteggio in qualifica e può concretamente lottare per le medaglie: se il greco Petrounias e il brasiliano Zanetti sono inarrivabili, il resto della concorrenza può essere alla portata dell’azzurro che vuole sognare in grande, gli servirà l’esercizio della vita per portare a casa una medaglia clamorosa e che all’Italia manca addirittura da cinque anni (argento di Vanessa Ferrari al corpo libero ad Anversa 2013). L’appuntamento con Marco Lodadio sarà per venerdì 2 novembre alle ore 16.30.

Quando torneranno in pedana gli italiani ai Mondiali 2018 di ginnastica artistica? Di seguito il calendario completo, le date, il programma dettagliato e tutti gli orari delle gare di Lara Mori e Marco Lodadio. Le gare saranno trasmesse in diretta streaming su volare.tv e in DIRETTA LIVE scritta su OASport, previste dirette e/o differite su RaiSport (palinsesto da definire).

GIOVEDÌ 1° NOVEMBRE:

14.00-15.50 Concorso generale individuale – All around (femminile), Finale: Lara Mori

VENERDÌ 2 NOVEMBRE:

16.30-17.00 Finali di Specialità – Anelli: Marco Lodadio













Foto: Ricardo Bufolin/FGI