Short track, Coppa del Mondo Calgary 2018: i convocati dell’Italia per la prima tappa. Assente Arianna Fontana, fari puntati su Martina Valcepina

Finalmente si ricomincia. La Coppa del Mondo di short track 2018-2019 entra in scena con il suo primo atto che si terrà a Calgary in Canada e l’Italia, orfana di Arianna Fontana, si presenterà sul ghiaccio dell’Olympic Oval comunque con ben 13 atleti accompagnati dal duo tecnico Anthony Barthell e Assen Pandov.

Senza l’Angelo Biondo, le attenzioni azzurre sono tutte rivolte su Martina Valcepina, capace nella stagione passata di conquistare due ori agli Europei di Dresda (Germania), oltre al secondo posto nella classifica overall continentale, tre podi in World Cup e lo splendido argento olimpico nella staffetta a PyeongChang 2018. Sarà dunque la valtellinese la punta di diamante di una squadra che spera anche di ridestarsi nel settore maschile. Yuri Confortola sarà il leader di un gruppo che avrà in Mattia Antonioli e Davide Viscardi dei pattinatori da considerare. Di seguito l’elenco dei convocati:

ELENCO DEI CONVOCATI – SHORT TRACK

Mattia Antonioli (Esercito), Nicole Botter Gomez(C.P. Pinè), Andrea Cassinelli (Velocisti Ghiaccio Torino), Yuri Confortola (C.S. Carabinieri), Tommaso Dotti(Fiamme Oro Moena), Davide Viscardi (Esercito), Marco Giordano (C.S. Esercito), Cecilia Maffei (Fiamme Azzurre), Cynthia Mascitto (Skating Club Courmayeur), Arianna Sighel (Sporting Club Pergine), Arianna Valcepina (Fiamme Gialle), Martina Valcepina (Fiamme Gialle) ed Elena Viviani (Fiamme Gialle).













Foto: Renzo Brico