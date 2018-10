Short track, Coppa del Mondo 2018-2019: Martina Valcepina la bussola del movimento. Dalla valtellinese dipenderanno i podi nella prima parte di stagione

Venerdì comincia la Coppa del Mondo 2018-2019 di short track. A Calgary ci sarà il primo appuntamento della nuova stagione e l’Italia si affiderà quasi completamente a Martina Valcepina. La valtellinese, vista la lunga assenza di Arianna Fontana, è diventata immediatamente la punta di diamante della squadra azzurra e anche l’unica vera carta da medaglia in queste prime gare dell’anno.

Questa sicuramente deve essere la stagione della definitiva maturazione per Valcepina, che dovrà imparare a convivere con una nuova pressione, quella di dover ottenere per forza risultati. Un ruolo che prima ricopriva assolutamente Fontana, ma l’assenza della campionessa olimpica dei 500 metri obbliga Martina a diventare il punto di riferimento anche per una staffetta che si presenta al via della stagione con l’argento olimpico al collo.

Già comunque la passata stagione, la 26enne nativa di Sondalo è stata grande protagonista sia in Coppa del Mondo sia agli Europei, dove ha sfiorato anche il titolo Overall, vinto alla fine dall’Angelo Biondo. Nella rassegna continentale, comunque, Martina ha conquistato due medaglie d’oro, dimostrando di essere assolutamente tra le migliori pattinatrici d’Europa. Alle Olimpiadi è mancata probabilmente un po’ di brillantezza, con il picco della condizione che è arrivato forse in anticipo, ma alla fine il secondo posto nella prova a squadre a PyengChang ha ripagato degli sforzi fatti Valcepina, fondamentale negli ultimi decisivi giri per centrare una medaglia così prestigiosa.

Calgary rappresenterà subito un test importante per la “mamma short track” (ha due gemelline). E’ il momento giusto per quel salto di qualità che può davvero portarla a lottare con le migliori del mondo. Soprattutto i 500 metri, che sono la sua gara, devono diventare un terreno di conquista. Pressioni, tanto entusiasmo e voglia di essere protagonista. Una stagione che a Martina Valcepina può davvero cambiare la carriera.













foto: Renzo Brico