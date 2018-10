Pattinaggio artistico, Grand Prix Helsinki 2018: Nicole Della Monica e Matteo Guarise all’esordio nel circuito sognando una stagione da assoluti protagonisti

Il primo podio in una tappa Grand Prix conquistato all’Internationaux De France lo scorso anno. Il meraviglioso quinto posto ai Campionati Mondiali di Milano. I 200 punti superati per la prima volta alle Olimpiadi di PyeongChang 2018. Quanti meravigliosi traguardi hanno raggiunto nella passata stagione Nicole Della Monica e Matteo Guarise, pronti a fare il loro esordio nel circuito Grand Prix 2018-2019 di pattinaggio artistico nella terza tappa, quella di Helsinki, in programma questo fine settimana dal 2 al 4 novembre.

Si preannuncia dunque un’annata avvincente per i gli atleti allenati da Cristina Mauri, i quali teneranno fin da subito di imporsi nel circuito per dare un segnale forte alle coppie di vertice, sognando una stagione da protagonisti assoluti. Nonostante qualche sbavatura, i due bellissimi programmi presentati per la prima volta in occasione del Lombardia Trophy sono apparsi di grandissima qualità e caratura. L’ago della bilancia nel corso delle prossime gare sarà la corretta esecuzione dei salti in parallelo, in quanto gli atleti delle Fiamme Oro hanno negli elementi di coppia il loro cavallo di battaglia. In questo senso, come già ribadito più volte, sarà interessante vedere l’impatto della coppia sul nuovo sistema di punteggio che, nelle lodevoli intezioni, premia la qualità degli elementi presentati.

La tappa finlandese sarà un banco di prova importante per i talenti azzurri. Una posizione sul podio, sulla carta, è assolutamente possibile, anche se come tutte le gare non mancheranno le insidie: Nicole e Matteo infatti si confronteranno in primis con le coppie russe Natalia Zabiiako-Alexander Enbert (medaglia di bronzo agli scorsi Europei e reduci dalla grande prestazione del Lombardia Trophy, chiuso al primo posto con 196.15) e con i campioni ai Mondiali junior Daria Pavliuchenko-Denis Khodykin. Non saranno inoltre da sottovalutare pattinatori in ascesa come gli spagnoli Laura Barquero-Artiz Maestu, e i nordcoreani Tae Ok Ryom-Ju Sik Kim.

Nicole Della Monica-Matteo Guarise scenderanno sul ghiaccio di Helsinki per lo short program venerdì alle 14:00. Il programma libero è invece previsto per le 13:37 di sabato.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Colombo Pier