Pattinaggio di figura, Grand Prix Helsinki 2018: Jasmine Tessari e Francesco Fioretti, i danzatori azzurri del futuro al debutto assoluto nel circuito

Nella prossima tappa del circuito ISU Grand Prix di pattinaggio artistico, in programma ad Helsinki dal 2 al 4 novembre, assisteremo con piacere a un debutto assoluto, ovvero quello di Jasimine Tessari e Francesco Fioretti, una delle coppie di danza più promettenti del panorama italiano.

I pattinatori allenati da Barbara Fusar Poli, insieme dal 2015, si sono distinti fin da subito guadagnando le attenzioni del pubblico in alcune gare internazionali. Di particolare rilevanza tuttavia è da evidenziare la grandissima crescita avuta nell’ultima stagione, in cui i talentuosi azzurri hanno raggiunti importanti risultati come il secondo posto al Bavarian Open 2018 e la diciottesima posizione agli ultimi Campionati Europei di Mosca, dove hanno centrato per la prima volta in carriera con merito l’accesso alla danza libera dopo la mancata qualificazione (per soli due punti) all’esordio continentale dell’anno prima.

Dinamici ed espressivi, affiatati ed energici, Jasmine e Francesco hanno affrontato con maturità e solidità le prime uscite stagionali, mostrando un netto miglioramento sotto il profilo della scorrevolezza dei passi e nella fluidità dei movimenti, oltre che una pulizia e ricerca maggiore nell’esecuzione dei sollevamenti. Non a caso infatti, in occasione dell’Ondrej Nepala Trophy 2018 hanno conquistato il nuovo importante punteggio personale di 159.21.

Il primo impegno della carriera in una tappa di Grand Prix sarà una grande occasione di crescita per Tessari-Fioretti, i quali potranno dare il loro contributo presentando al numerosissimo pubblico previsto nell’Helsinki Ice Hall due programmi di qualità: la Rhythm Dance, quest’anno basata sul tango, sarà interpretata sulle musiche di “Tango di Evora” e “Poeta en el viento” di Vincente Amigo; come danza libera invece è stata selezionata l’intensissima “Hymne à l’amour” di Patricia Kass. Entrambi i programmi sono stati coreografati da Corrado Giordani.

Jasmine e Francesco scenderanno sul ghiaccio per la Rhythm dance venerdì alle 17:47: la free dance è prevista per sabato alle ore 18:40.

Foto: Giacomello (per gentile concessione di IceLab)