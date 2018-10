Short track, Coppa del Mondo 2018-2019: l’Italia riparte senza Arianna Fontana (fino a gennaio?). Martina Valcepina la punta di una squadra in rinnovamento

La Coppa del Mondo di short track sta per ricominciare e la prima tappa sarà in Canada a Calgary proprio questo fine settimana. Un inizio di stagione, però, per l’Italia con molti punti di domanda dovuti prima di tutto all’assenza in squadra di Arianna Fontana e al rinnovamento totale voluto dalla federazione in questi mesi, con anche un cambio alla guida tecnica sia nel settore femminile che in quello maschile.

Proprio questa rivoluzione tecnica è uno dei motivi, probabilmente il principale, dell’assenza della campionessa olimpica dei 500m. La valtellinese è rimasta molto contrariata dalla scelta della FISG di mettere come allenatore delle donne l’americano Anthony Barthell e non suo marito Anthony Lobello, che l’ha seguita in questi anni ed è stato decisivo nella crescita di Arianna e di tutta la squadra femminile, con i risultati davvero straordinari delle ultime Olimpiadi.

L’ex CT Kenan Goudec ora è diventato supervisore della nazionale e dovrà seguire il lavoro proprio di Barthell e del bulgaro Assen Pandov, nuovo allenatore della squadra maschile. Una decisione che ha visto molto contraria proprio Arianna Fontana: “Credo che la federazione, in verità, non abbia mai voluto Anthony e, che sentitasi costretta ad assumerlo, gli ha proposto un contratto che nessuno avrebbe mai firmato. Il paradosso è che Kenan è rimasto supervisore tecnico di Pandov e Barthell perché i due non sono in grado di far da soli. Gouadec però s’è sposato e s’è trasferito in Australia, dove lavora per il Western Australian Institute of Sport”.

Inoltre a settembre la valtellinese si è espressa anche su Barthel: “Ho parlato con chi lo ha avuto come allenatore e l’impressione è quella che ho avuto vedendolo e incontrandolo alle gare: sarà “amico” della squadra, la squadra sarà contenta, ma certo non crescerà. E non ha senso, mi fa rabbia: mi piange il cuore vedere ciò che amo finire così“.

Fontana dovrebbe tornare in gara a gennaio, saltando di conseguenza tutte le prime quattro prove di Coppa del Mondo, facendosi trovare pronta per gli Europei. Una scelta molto simile a quella della passata stagione, con la campionessa valtellinese che ormai punta ai grandi appuntamenti, proprio come la rassegna continentale di Dordrecht e i Mondiali di marzo a Sofia.

In Canada, dunque, la punta di diamante della nazionale azzurra sarà Martina Valcepina. La valtellinese è reduce da una stagione molto positiva con due ori agli Europei ed il secondo posto nella classifica Overall, senza dimenticare i podi ottenuti in Coppa del Mondo e l’argento nella staffetta alle ultime Olimpiadi.

Tanti risultati importanti per una squadra che ha bisogno di trovare una nuova leader dal momento che Arianna Fontana è assente. L’obiettivo di Valcepina è quello di fare un definitivo salto di qualità, confermandosi ai vertici mondiali soprattutto nei suoi amati 500 metri e poi di essere una guida anche per la staffetta, che ha perso la proprio leader, ma che vuole comunque confermare i grandi risultati delle stagioni passate.













foto: Renzo Brico