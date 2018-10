Serie A oggi in tv, a che ora iniziano le partite, gli orari e su che canale vederle. La programmazione Sky e Dazn

Oggi (domenica 28 ottobre) si giocheranno sei partite della decima giornata della Serie A di calcio. Il programma odierno si aprirà con il lunch match delle 12.30 tra Sassuolo e Bologna. Alle 15.00 previste invece tre sfide tra squadre che occupano la parte medio-bassa della classifica: Cagliari-Chievo, Genoa-Udinese e SPAL-Frosinone.

Alle 18.00 scenderà in campo il Milan che ospiterà la Sampdoria. I rossoneri devono assolutamente reagire dopo la sconfitta nel derby e soprattutto quella in Europa League con il Betis. Di fronte si troveranno però un avversario ostico, che proverà a fare risultato per mantenersi nella parte alta della classifica.

Infine alle 20.30 ci sarà il big match tra Napoli e Roma. Assisteremo ad una grande sfida al San Paolo con la squadra di Carlo Ancelotti che è pronta ad un’altra partita di livello, dopo quella con il PSG. Dall’altra parte invece i giallorossi proveranno a fare il decisivo cambio di passo anche in campionato.

Di seguito il calendario completo degli anticipi di oggi, con gli orari di tutte le partite e come vederle in diretta tv su Sky e in diretta streaming su DAZN.

Domenica 28 ottobre

12:30 Sassuolo-Bologna DAZN

15:00 Cagliari-Chievo Sky

15:00 Genoa-Udinese Sky

15:00 SPAL-Frosinone DAZN

18:00 Milan-Sampdoria Sky

20:30 Napoli-Roma Sky

CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SUL CALCIO













alessandro.farina@oasport.it

Twitter: @Alefarina18

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Cristiano Barni Shutterstock.com