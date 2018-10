Serie A, Milan-Genoa, recupero prima giornata: programma, orario e tv. Le probabili formazioni

Finalmente non ci saranno più asterischi nella classifica di Serie A: mercoledì 31 ottobre si disputerà il recupero della prima giornata del massimo campionato italiano di calcio. Ad agosto la partita tra Milan e Genoa fu rinviata per i tragici fatti del ponte Morandi, ed ora, dopo oltre due mesi si giocherà quel match.

La sfida avrà inizio alle ore 20.30 e sarà visibile in tv su Sky, per la precisione ai canali Sky Sport Serie A e Sky Sport canale 251, mentre in streaming sarà visibile attraverso SkyGo. Gattuso e Juric, pur trattandosi di una gara infrasettimanale tra altre due giornate di Serie A non dovrebbero rinunciare a nessuno dei titolari schierando le due squadre in formazione tipo.

Di seguito il programma completo della sfida:

Serie A di calcio – Recupero prima giornata

Mercoledì 31 ottobre ore 20.30

Milan-Genoa

diretta tv su Sky Sport Serie A e Sky Sport canale 251

diretta streaming su SkyGo

Di seguito le probabili formazioni della sfida.

Milan: Donnarumma; Abate, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Suso, Biglia, Kessie, Bonaventura; Cutrone, Higuain. All.: Gattuso.

Genoa: Radu; Biraschi, Zukanovic, Criscito; Pereira, Romulo, Sandro, Bessa, Lazovic; Kouamè, Piatek. All.: Juric.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Gianfranco Carozza

roberto.santangelo@oasport.it