Giro d’Italia 2019, domani la presentazione del percorso in tv. Orario d’inizio e su che canale vederla

Ormai ci siamo. Dopo le numerose indiscrezioni trapelate nelle scorse settimane, domani, mercoledì 31 ottobre, presso la sede Rai di via Mecenate a Milano sarà svelato ufficialmente il percorso del Giro d’Italia 2019. Sino ad ora si sa con certezza che la 102a edizione della Corsa Rosa partirà da Bologna l’11 maggio e terminerà il 2 giugno, ma mancano ancora molti dettagli per capire chi potrà succedere a Chris Froome nell’albo d’oro della più importante corsa a tappe italiana.

L’evento inizierà alle ore 16.45 e sarà visibile in diretta tv su Rai2 e in diretta streaming sul sito ufficiale del Giro d’Italia e su RaiPlay. OA Sport seguirà la cerimonia in tempo reale con la DIRETTA LIVE scritta, per non perdersi nemmeno un minuto. Di seguito il programma completo

MERCOLEDÌ 31 OTTOBRE

ore 16.45 Presentazione Giro d’Italia 2019

diretta tv su Rai2

diretta streaming su RaiPlay e sul sito ufficiale del Giro d’Italia

DIRETTA LIVE testuale su OA Sport

Foto: Valerio Origo