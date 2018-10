NBA 2019, i risultati della notte (30 ottobre): Klay Thompson da record. Milwaukee resta imbattuta e batte Toronto. Supplementare felice per gli Spurs di Belinelli

E’ stata la notte di Klay Thompson. Il tiratore di Golden State riscrive il libro dei record della NBA, disputando una clamorosa prestazione da 52 punti (massimo stagionale per un giocatore) nel 149-124 con cui i campioni in carica demoliscono i Chicago Bulls. Thompson segna 10 triple nel solo primo tempo (eguagliato il primato di Parsons del 2014), ma soprattutto la guardia dei Warriors firma altre quattro triple nel terzo quarto, diventando il giocatore ad aver segnato più canestri da tre punti (14) in una sola partita NBA. Un record che in precedenza era detenuto dal suo compagno di squadra Steph Curry.

Della partita c’è davvero poco da raccontare, visto che Golden State si è trovata avanti all’intervallo 92-50 ed i suoi big hanno giocato solo tre quarti. Detto di Thompson, partecipano al dominio sui Bulls anche Steph Curry, che mette a referto 23 punti ed un buon Quinn Cook con 16 punti dalla panchina.

La grande sfida della notte era quella tra le due imbattute della Eastern Conference, ma da una parte mancava Giannis Antetokounmpo e dall’altra Kawhi Leonard. Vince comunque Milwaukee, che ottiene il settimo successo consecutivo contro Toronto per 124-109. Per i Bucks il migliore è Ersan Ilyasova con una doppia doppia da 19 punti e 10 rimbalzi, ma ci sono anche i 17 punti di Malcolm Brogdon ed Eric Bledsoe. Ai Raptors non bastano i 30 punti e 9 rimbalzi di Serge Ibaka.

Seconda sconfitta consecutiva per i Los Angeles Lakers, che cadono sul campo dei Minnesota Timberwolves con il punteggio di 124-120. Una partita ad alto punteggio e che si è decisa solo nel finale, con la tripla di Jimmy Butler (top scorer con 32 punti) a diciannove secondi dalla fine che ha dato il decisivo +5 ai padroni di casa. Per Minnesota ottima prova anche di Karl-Anthony Towns, doppia doppia da 25 punti e 16 rimbalzi, mentre ai Lakers non basta la quasi tripla doppia di LeBron James, che mette a referto 29 punti, 10 rimbalzi e 8 assist.

Vincono i San Antonio Spurs di Marco Belinelli (13 punti in 23 minuti di gioco), che superano 113-108 i Dallas Mavericks dopo un tempo supplementare. Mavs che hanno sfiorato la vittoria nel finale dell’ultimo quarto, con Dennis Smith Jr, che ha sbagliato il libero del +1 a due secondi dal termine. Nel supplementare poi per gli Spurs ci ha pensato DeMar DeRozan, miglior marcatore del match con 34 punti.

Altro match di rilievo nella Western Conference era quello tra Denver e New Orleans. Vincono i Nuggets per 116-111 con 23 punti a testa per Jamal Murray e Gary Harris. I Pelicans pagano l’assenza di Anthony Davis, che è restato fuori ancora per il problema al gomito, che gli aveva fatto saltare già il match con gli Utah Jazz.

Ben Simmons va ad un passo dalla tripla doppia (21 punti, 12 rimbalzi e 9 assist) nella netta vittoria dei Philadelphia 76ers contro gli Atlanta Hawks per 113-92. Vince anche Portland in casa degli Indiana Pacers (103-93) con i Blazers che hanno sette giocatori in doppia cifra (CJ McCollum il migliore con 17 punti).

Nel “derby” i New York Knicks superano 115-96 i Brooklyn Nets 25 punti di Tim Hardawaj Jr e la doppia doppia da 15 punti e 15 rimbalzi di Enes Kanter. Vincono anche i Sacramento King, grazie ai 26 punti e 13 rimbalzi di Willie Cauley-Stein nel 123-113 sui Miami Heat.

Questo il riepilogo dei risultati

Indiana Pacers – Portland Trail Blazers 93-103

Philadelphia 76ers – Atlanta Hawks 113-92

Miami Heat – Sacramento Kings 113-123

New York Knicks – Brooklyn Nets 115-96

Chicago Bulls – Golden State Warriors 124-149

Milwaukee Bucks – Toronto Raptors 124-109

Minnesota Timberwolves – Los Angeles Lakers 124-120

San Antonio Spurs – Dallas Mavericks 113-108 d.t.s

Denver Nuggets – New Orleans Pelicans 116-111













Foto: Matteo Marchi