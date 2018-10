Serie A calcio | Gli anticipi di oggi | Orari | Probabili formazioni | Come vedere le partite in tv su Sky e Dazn

Oggi si apre la nona giornata della Serie A di calcio con tre anticipi. Si torna in campo dopo la pausa per le Nazionali e in questo sabato sono impegnate tre squadre che dovranno poi giocare in Champions League: la Roma ospiterà la SPAL, la Juventus il Genoa, mentre il Napoli sfiderà in trasferta l’Udinese. Andiamo quindi a scoprire gli orari, le probabili formazioni e come vedere in tv le partite odierne.

Roma-SPAL | Ore 15:00 | Diretta su Sky

I giallorossi all’Olimpico vanno a caccia della quinta vittoria consecutiva tra campionato e Champions e partono favoriti contro una SPAL in crisi. La squadra di Semplici arriva infatti da quattro sconfitte di fila e servirà un’impresa per invertire il trend.

Probabili formazioni

Roma (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Santon; Nzonzi, Cristante; Under, Lorenzo Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko.

Spal (3-5-2): Gomis; Cionek, Vicari, Djourou; Lazzari, Missiroli, Schiattarella, Valoti, Fares; Petagna, Antenucci.

Juventus-Genoa | Ore 18:00 | Diretta su Sky

All’Allianz Stadium i bianconeri vogliono continuare il proprio dominio e restare a punteggio pieno. La squadra di Massimiliano Allegri si troverà di fronte un Genova reduce dalla brutta sconfitta con il Parma, ma che potrà contare sul capocannoniere Piatek.

Probabili formazioni

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, De Sciglio; Can, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Mandzukic, Ronaldo,

Genoa (3-5-2): Radu; Biraschi, Spolli, Zukanivoc; Pedro Pereira, Romulo, Sandro, Hiljemark, Criscito; Piatek, Kouamé.

Udinese-Napoli | Ore 20:30 | Diretta su DAZN

I partenopei vanno in trasferta ad Udine per cercare di mantenersi in scia alla Juventus. Carlo Ancelotti sembra essere riuscito a dare la sua impronta di gioco alla squadra, che dopo due vittorie di fila al San Paolo dovrà ora ripetersi in trasferta.

Probabili formazioni

Udinese (4-1-4-1): Scuffet; Larsen, Ekong, Nuytinck, Samir; Behrami; Pussetto, Fofana, Mandragora, De Paul; Lasagna.

Napoli (4-4-2): Karnezis; Hysaj, Abiol, Maksimovic, Mario Rui; Callejon, Allan, Hamsik, Zielinski; Insigne, Milik.

ARTICOLI CHE POTREBBERO INTERESSARTI

La presentazione della nona giornata

Il programma completo della nona giornata

CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SUL CALCIO













alessandro.farina@oasport.it

Twitter: @Alefarina18

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Cristiano Barni Shutterstock.com