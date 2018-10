Calcio, Serie A 2018-2019: derby di Milano da non perdere, la Juventus ospita il Genoa, il Napoli sul campo dell’Udinese

La nona giornata di Serie A è alle porte: si inizia domani con 3 anticipi, per poi concludere con l’ormai classico Monday Night. Ad aprire il turno saranno Roma e Spal, che si sfideranno all’Olimpico alle 15 in punto. La squadra di casa sembra aver superato il momento di crisi grazie ai 3 successi di fila in campionato, oltre alla vittoria in Champions contro il Viktoria Plzen, che hanno rilanciato le ambizioni di Dzeko e compagni. La squadra di mister Semplici, invece, arriva da 4 sconfitte consecutive, ultima delle quali contro l’Inter, a dire il vero assolutamente immeritata, vista la bella prestazione degli spallini. Alle 18 spazio a Juventus-Genoa: i bianconeri non dovrebbero avere problemi a continuare la loro marcia inesorabile (giunta sinora a 8 vittorie su 8), anche se non saranno da sottovalutare la spinta emotivo per il cambio sulla panchina del Grifone e, soprattutto, la condizione eccelsa del bomber Piatek, in gol anche con la sua Polonia. Conclude un sabato di gran calcio Udinese-Napoli in programma alle 20:30, con gli azzurri guidati da Ancelotti che hanno dimostrato una gran forma prima della sosta nazionali, come testimonia la vittoria magistrale sul Liverpool. Di fronte i partenopei si troveranno una squadra, quella friulana, che spera di ritrovare lo smalto delle prime partite, dopo le ultime sfide infelici.

Domenica all’insegna dello spezzettamento. Si parte con lo scontro salvezza Frosinone-Empoli alle 12:30. I toscani hanno fatto vedere grandi idee, ma hanno raccolto molto meno di quanto seminato, i ciociari, dal canto loro, sono chiamati ad una risposta importante dopo un avvio di campionato bruttissimo e un solo punto conquistato. Tre partite alle 15:00: Bologna-Torino, Chievo-Atalanta e Parma-Lazio. Nel primo incontro troviamo un Bologna abbastanza deludente opposto ad un Torino in ripresa, reduce dalle due vittorie di fila contro Chievo e Frosinone. Il ritorno di Ventura su una panchina è alle porte: il mister più criticato d’Italia proverà a dare un messaggio ai suoi detrattori cercando di salvare i clivensi, a -1 in classifica e già a 7 lunghezze dalla zona salvezza, occupata clamorosamente dalla stessa Atalanta, vera delusione di quest’annata, che proverà a risalire la china al Bentegodi. Infine i biancazzurri della Lazio cercheranno il successo in casa di un Parma da non prendere sottogamba, considerato il potenziale del pacchetto offensivo.

Alle 18:00 scenderanno in campo, al Franchi di Firenze, Fiorentina e Cagliari. Le due compagini stanno disputando un buon campionato, soprattutto la Viola, a soli 2 punti dal sogno Champions e molto performante, perfino nell’ultima partita terminata in sconfitta in casa della Lazio (merito di un gran Strakosha). Il Cagliari, però, ha dimostrato di potersela giocare con chiunque quando Barella sta bene. Si chiude la domenica in bellezza con il Derby della Madonnina, Inter-Milan. Entrambe le squadre hanno raggiunto il loro picco degli ultimi anni: da una parte il ritorno straordinario in Champions, dall’altra la presenza di un giocatore straordinario, Higuain, in grado di riaccendere le speranze dei tifosi. Sarà una sfida da pelle d’oca che potrebbe dire molto sui futuri obbiettivi concreti di entrambe le squadre. Chiude la giornata il posticipo del lunedì sera, Sampdoria-Sassuolo, match tra le due rivelazioni di questa Serie A: i blucerchiati, già difficili da battere in casa l’anno scorso, stanno trovando feeling anche sui campi avversari; i neroverdi stanno esprimendo un calcio davvero bellissimo, costruito dall’allenatore De Zerbi, e apprezzato anche in Europa.

Foto: Fabrizio Andrea Bertani / Shutterstock