Calendario Serie A calcio, nona giornata: gli orari e il programma delle partite. Come vederle in tv su Sky e Dazn

La nona giornata della Serie A 2018-2019 è ormai alle porte. Tra il 20 ed il 22 ottobre si tornerà in campo. Il turno prenderà il via dall’ormai consueto trittico di anticipi al sabato per le squadre che scenderanno in Champions League: il 20 alle ore 15.00 la Roma ospiterà la SPAL, mentre alle ore 18.00 la Juventus riceverà il Genoa, infine alle ore 20.30 il Napoli farà visita all’Udinese. La domenica si aprirà con il consueto lunch match: il 21 alle ore 12.30 andrà in scena la sfida tra Frosinone ed Empoli.

Alle ore 15.00 vedremo Bologna-Torino, Chievo-Atalanta e Parma Lazio, mentre alle ore 18.00 andrà in scena la sfida tra Fiorentina e Cagliari, infine alle ore 20.30 ecco il derby della Madonnina: si gioca Inter-Milan. Chiusura lunedì 22 alle ore 20.30: il Monday Night vedrà la sfida tra Sampdoria e Sassuolo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari di tutte le partite della nona giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. Gli incontri saranno trasmessi in diretta su Sky e DAZN come da indicazioni. Come al solito DAZN ha i diritti della gara del sabato alle ore 20.30, della domenica alle ore 12.30 e di una delle gare della domenica alle ore 15.00. I match saranno disponibili sui seguenti dispositivi per quanto concerne DAZN:

