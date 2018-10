Sebastian Vettel, GP Messico F1 2018: “Non mi piace perdere, ma bisogna fare i complimenti a Lewis Hamilton”

Sebastian Vettel ha un sorriso amaro al termine del Gran Premio del Messico 2018 di Formula Uno. Il tedesco, infatti, compie una splendida rimonta e conclude una gara solida, ricca di sorpassi e senza il minimo errore, ma non è soddisfatto. Questa domenica, dopotutto, consegna il titolo iridato al suo rivale Lewis Hamilton, per cui il grande obiettivo stagionale svanisce anche con la matematica, dopo che era svanito sul campo già da tempo. “Non è stata una giornata semplice, ma l’importante è fare i complimenti a Lewis Hamilton che ha meritatamente vinto il titolo – spiega un corrucciato Vettel ai microfoni di Sky Sport – Ha svolto un lavoro superbo lungo tutto il campionato e va applaudito. Dal mio punto di vista, ovviamente, speravo in un esito differente, ma va accettato. Certo, avrei preferito giocarmela più a lungo, ma non è il momento per fare questi discorsi”.

Il finale di campionato è lo stesso di un anno fa, Lewis Hamilton che festeggia il titolo a Città del Messico, ed il tedesco che chiude con molti rimpianti. “Purtroppo è andata così ma non so dire se sia stato peggio perdere questo campionato o quello di 12 mesi fa. Sicuramente mi sento vuoto e diverso rispetto a un anno fa. So che non ho fatto il massimo e dovrò migliorare, io con il team, sotto tanti punti di vista. Posso garantire a tutti i tifosi che darò sempre il massimo per questa scuderia”.

Il finale di stagione, a questo punto, vede un solo obiettivo: il titolo costruttori. “L’impegno non sarà facile, ma ci proveremo. Ho altre due occasioni per guidare la vettura dei miei sogni e tenterò di vincere tra Brasile ed Abu Dhabi. Vedremo se le Mercedes saranno ancora alle prese con i problemi di gomme e, nel caso, cercheremo di approfittarne”.

