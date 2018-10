Kimi Raikkonen, GP Messico F1 2018: “Le gomme hanno lavorato molto bene, ma non potevo spingere di più”

Kimi Raikkonen si è classificato terzo nel Gran Premio del Messico 2018 ed ha così dato continuità all’ottimo risultato ottenuto nell’ultimo weekend ad Austin. Il finlandese è stato l’unico pilota dei top team ad adottare una strategia ad una sola sosta riuscendo comunque a gestire molto bene la vita delle gomme resistendo facilmente alla rimonta delle Mercedes di Hamilton e Bottas. Il nativo di Espoo è salito sul podio insieme al compagno di squadra Sebastian Vettel, mantenendo in vita le residue chance di riaprire il Mondiale costruttori, che vede le Frecce d’Argento in testa con 55 lunghezze di vantaggio sulla scuderia di Maranello.

Il finnico della Rossa si è concesso alla consueta intervista dell’immediato post-gara esprimendo una moderata soddisfazione per il risultato ottenuto in gara, sottolineando il buonissimo comportamento delle sue gomme nel secondo stint di gara: “Le gomme hanno lavorato molto bene ma non potevo spingere di più. Era la migliore posizione che potessimo ottenere. In America ho fatto dei buoni risultati in queste gare, anche se vorremmo di più, però non posso certamente lamentarmi. Ci sono ancora due gare importanti da disputare e cercheremo di fare meglio.”













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI