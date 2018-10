Lewis Hamilton, GP Messico F1 2018: “La Mercedes ha fatto un grandissimo lavoro, sono molto contento per i progressi da ieri”

Lewis Hamilton non è per nulla insoddisfatto del terzo posto sulla griglia di partenza del GP del Messico 2018. Il pilota inglese, al contrario, sfodera un sorriso a trentadue denti quando si tratta di parlare della prestazione della sua Mercedes, in quello che può diventare il Gran Premio del suo titolo mondiale.

Appena uscito dalla pista, le sue parole sono state queste: “La Mercedes ha fatto davvero un grandissimo lavoro in serata. L’approccio alla gara dipenderà da come scatteremo al via, naturalmente io lotterò per cercare di guadagnare una posizione ben consapevole del fatto che ci sono due tori davanti“.

Più tardi, ai microfoni di Sky Sport, ha spiegato meglio: “Non si può mai sapere cosa accadrà tra le altre macchine, per la velocità loro sono in vantaggio questo weekend. Noi ci siamo avvicinati parecchio, abbiamo fatto lavoro sul carico aerodinamico. Ho avuto un grosso problema nell’ultima gara, di bilanciamento della macchina, che poi ha portato a tutto quello che è successo. Io non sono deluso, sono molto contento. Se la macchina fosse stata la stessa di ieri saremmo stati in ottava-nona posizione, quindi aver fatto questi progressi mi rende molto felice“.

