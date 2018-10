Sebastian Vettel, GP Messico F1 2018: “Manca l’aderenza, bene il passo gara. Per le qualifiche…”

Sebastian Vettel non ha brillato nelle prove libere del GP del Messico 2018, terzultima tappa del Mondiale F1. Il pilota della Ferrari ha pagato alcune difficoltà similari a quelle della Mercedes e ha faticato a tenere il passo delle indemoniate Red Bull, pur facendo capire a tratti che ci sono margini di miglioramento in vista delle qualifiche e della gara. Il tedesco, secondo in classifica generale ma ormai rassegnato al trionfo finale di Lewis Hamilton, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la giornata particolare conclusa con un quarto posto nella FP2.

Il quattro volte Campione del Mondo si è soffermato sul rendimento della Rossa: “Oggi è stato difficile far funzionare la macchina nel modo giusto per noi. Al mattino è stato interessante confrontare i vari pacchetti, mentre al pomeriggio ci siamo concentrati di più su simulazione qualifica e gara. La simulazione gara non è andata male, ma nel giro secco abbiamo avuto qualche difficoltà in più nel trovare il giusto bilanciamento e spremere del tutto le gomme”.

Oggi molti piloti sono andati in difficoltà e Vettel ha rapidamente individuato il problema: “La difficoltà è che non c’è aderenza e si scivola parecchio. La mancanza di carico aerodinamico non permette alle gomme di funzionare bene e quando le gomme non funzionano tutto è complicato. Questo è il motivo per cui ci sono distacchi così grandi e per cui i tempi sono così incostanti. Quello è il lavoro principale che ci sarà da fare entro domani perché in qualifica si fa il giro secco e anche se con le hypersoft potrebbe essere un po’ più facile è difficile mantenere un bilanciamento pulito fino alla fine del giro“.

Il teutonico può comunque puntare in alto in vista delle qualifiche: “Tutti hanno ancora qualcosa in tasca, noi abbiamo cercato di fare il meglio possibile, ma la chiave saranno le gomme. Se hai qualche cavallo in più nel rettilineo non è così importante. Diventa fondamentale invece portare le gomme nella giusta finestra perché qui si possono guadagnare diversi decimi in un giro su questo aspetto”.













FOTOCATTAGNI