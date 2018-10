Sebastian Vettel, GP Giappone: “Sono soddisfatto, venerdì tranquillo. Lottare per la pole? Con questa Mercedes…”

Sebastian Vettel ha faticato nella prove libere del GP del Giappone 2018, 17^ tappa del Mondiale F1. Il pilota della Ferrari ha stentato in entrambi i turni cronometrati, il tedesco ha pagato addirittura otto decimi di distacco da Lewis Hamilton nella seconda sessione palesando delle difficoltà importanti, in linea con quanto è già successo negli ultimi appuntamenti. Il quattro volte Campione del Mondo ha assistito ancora una volta allo show del suo grande rivale britannico che ha dominato le due sessioni e sembra già lanciatissimo verso un successo a Suzuka per ipotecare definitivamente il titolo iridato.

Il morale di Sebastian Vettel non sembra comunque così pessimo e le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Sky lasciano trapelare anche una velata soddisfazione per come è andata questa giornata, pur facendo percepire una certa preoccupazione per le prestazioni realizzate dalla Mercedes: “Sono soddisfatto, oggi è stato un venerdì tranquillo e non come era successo nelle altre gare. Con la macchina sono più o meno contento ma non siamo molto veloci, dunque dobbiamo lavorare questa notte e domani in qualifica bisognerà essere veloci per almeno un giro“.

Sembra dunque impensabile lottare per un posizionamento ai vertici della griglia di partenza: “Pensare alla pole position? Non lo so, vediamo domani ma per oggi sono contento. Certo se la Mercedes dovesse essere veloce come oggi allora sarà difficile. La pioggia? Non lo so, per domani è fifty fifty: forse la pioggia è buona per noi ma adesso facciamo il nostro lavoro e vediamo“.

