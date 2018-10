Sebastian Vettel, GP Giappone: “Era il posto giusto per sorpassare Verstappen. Clima in Ferrari? Difficile con questi risultati”

Sebastian Vettel ha ormai alzato bandiera bianca e ha praticamente dovuto dire addio al sogno di agguantare il titolo iridato. Il pilota della Ferrari si è dovuto accontentare della sesta posizione nel GP del Giappone 2018, 17^ tappa del Mondiale F1: ora è a 67 punti di distacco da Lewis Hamilton quando mancano appena quattro gare al termine della stagione. Tutta l’amarezza traspare dalle dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Sky Sport.

Il tedesco ha commentato così il suo incidente con Max Verstappen: “Per me era il posto giusto per sorpassare, altrimenti non ci avrei provato. Ho visto che la sua batteria finisce abbastanza presto su questa pista, poi io ho spinto al massimo e ho provato ma lui non ha aperto la traiettoria e allora non potevamo più fare la curva insieme. Poi è stato un disastro perché ero dietro, non c’era neanche la safety car e allora niente“.

Il quattro volte Campione del Mondo ha analizzato così la situazione della Ferrari: “Penso che in queste gare siamo troppo lenti per le Mercedes. Oggi comunque per noi è stato buono, la macchina è stata forte e andava bene. In gara siamo sì più vicini alle Mercedes ma forse loro non spingono al massimo“.

Sebastian Vettel ha poi parlato anche del clima all’interno del team: “Con questi risultati non è facile per tutti noi, lavoriamo tanto e le ultime gare sono state davvero molto difficili per me, la gente in pista, la gente a casa. Non è stato giusto per noi ma purtroppo è così, a volte la vita in pista è brutta ma ora andiamo ad Austin e spingiamo al massimo“.













