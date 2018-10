MotoGP, GP Thailandia 2018: come rivedere la gara in replica e in differita. Gli orari su Sky e TV8

Oggi domenica 7 ottobre si è corso il GP di Thailandia 2018, tappa del Mondiale MotoGP. Sul circuito di Buriram è andata in scena una gara estremamente spettacolare e avvincente, un appuntamento che ha regalato grandi emozioni con la lotta sfrenata tra Valentino Rossi, Marc Marquez e Andrea Dovizioso per la vittoria su questo nuovo tracciato in cui ne abbiamo viste di tutti i colori.

Vi siete persi la gara? Non siete riuscite a seguire la diretta visto l’orario mattutino e volete rigustarvi lo spettacolo? Non avete avuto modo di seguire la gara in tempo reale e aspettate la differita pomeridiana? Non c’è nessun problema, potrete recuperare con le repliche in programma su Sky Sport F1 oppure con la differita su TV8. Di seguito tutte le indicazioni su come rivedere il GP di Thailandia 2018 in replica e in differita.

GP THAILANDIA 2018: COME VEDERE LE GARE IN REPLICA E IN DIFFERITA

Repliche su Sky Sport MotoGP: alle ore 12.15, 16.00, 19.30, 21.00, 23.15 (per la MotoGP); 11.15 e 19.00 (per la Moto3); 11.45, 15.00, 18.30 (per la Moto2)

Differita tv, gratis e in chiaro, su TV8 dalle ore 11.00 con MotoGP dalle ore 14.00.













Foto: Valerio Origo