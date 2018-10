Scommesse Serie A, nona giornata: le quote, i pronostici e le possibili sorprese

Terminata la seconda pausa per le nazionali, si riparte spediti con il campionato di Serie A di calcio: tutto pronto per la nona giornata, ricomincia la lotta per le posizioni di vertice e, ovviamente, per lo scudetto. Tanti gli incontri interessanti in questo turno che sarà, come di consueto, spalmato nel week-end. Andiamo a scoprire le quote e i pronostici per quanto riguarda le scommesse.

Nona giornata, tutte le quote per le scommesse

20 ottobre 1 X 2 15:00 Roma – Spal 1,33 5,25 8,75 18:00 Juventus – Genoa 1,20 6,50 14,00 20:30 Udinese – Napoli 5,75 4,00 1,60

21 ottobre 1 X 2 12:30 Frosinone – Empoli 2,85 3,20 2,55 15:00 Bologna – Torino 3,25 3,20 2,30 15:00 Chievo – Atalanta 5,00 3,70 1,70 15:00 Parma – Lazio 5,00 3,85 1,70 18:00 Fiorentina – Cagliari 1,55 4,25 6,00 20:30 Inter – Milan 2,35 3,30 3,05

22 ottobre 1 X 2 20:30 Sampdoria – Sassuolo 2,15 3,40 3,40

(quote SNAI)

I pronostici

Per quanto riguarda il sabato pochi dubbi: Juventus, Napoli e Roma stanno attraversando un ottimo momento di forma e sono super favorite, quote anche piuttosto abbordabili, ci si deve puntare assolutamente (qualche rischio con i partenopei in trasferta in Friuli, ma la banda di Ancelotti sembra aver ingranato la marcia giusta). Molto più duro il sabato: la Lazio recupera i pezzi pregiati e vola a Parma contro gli emiliani comunque in un buono stato di condizione. La Fiorentina vola e in casa vuol continuare a macinare punti con il Cagliari. Tanti dubbi sul derby serale: favorita l’Inter, ma il Milan sta tornando quello dei giorni migliori. Come accaduto spesso nelle ultime stagioni potrebbe scapparci l'”x”. Per il lunedì previsti tanti gol tra Sampdoria e Sassuolo. Su Scommesse24 è possibile inoltre scoprire le quote attribuite alle singole partite dai diversi book-makers.

Le sorprese

Puntiamo sui marcatori. Continuerà la propria striscia interminabile il polacco Krzysztof Piątek nonostante la sfida alla capolista Juventus? La quota sulla rete del genoano è di 3,85. Apparso in formissima in nazionale, sentendo l’aria di casa e il pubblico del Franchi potrebbe ritornare al gol Federico Chiesa: 2,90 una sua marcatura al Cagliari. Non partirà titolare, ma attenzione ad un suo ingresso in campo: 3,50 per la rete di Patrick Cutrone nel derby.

(quote Eurobet)













