Sci alpino, Sofia Goggia pronta per la nuova stagione: “Sono cresciuta molto e ho lavorato sul Gigante, voglio continuare a sciare fortissimo”

La stagione dello sci alpino sta per ricominciare e in casa Italia i riflettori saranno puntati su Sofia Goggia, che, dopo aver conquistato nella discesa libera la Coppa del Mondo e lo storico oro alle Olimpiadi di Pyeongchang, è pronta a tornare nuovamente protagonista.

La 25enne bergamasca ospite ieri ad una convention sull’educazione sportiva alla Microsoft House di Milano, ha cercato di spiegare la sua formula per il successo. Queste le sue parole riporta da Il Giorno: “Ogni tanto penso a me come a una piccola azienda, che per funzionare, deve circondarsi di persone con alte competenze. Prima il team building, poi la parte legata alla nostra individualità. E uno sportivo, in questo, cresce prima di uno studente. Deve trasformarsi nell’imprenditore di sé stesso, preparandosi a dialogare con la propria mente e rendendosi conto che il sistema non può sostituirsi all’atleta».

Il pensiero torna poi inevitabilmente a Pyeongchang, con una preparazione meticolosa per raggiungere l’obiettivo: “Quando ero là ho controllato tutto nei minimi dettagli e seguito un codice di comportamento. Dopo aver sbagliato il Super G, mi sono concentrata al massimo. In realtà durante l’Olimpiade non stavo nemmeno bene fisicamente: faticavo a far le scale per un dolore al ginocchio. Ma agganciati gli sci, sapevo di poter far bene».

Goggia ora è pronta e carica per la nuova stagione, in cui arriverà serena e ancora più forte di prima: “L’obiettivo è sempre lo stesso: sciare fortissimo. Penso di essermi allenata bene, di aver programmato un percorso e averlo vissuto passo dopo passo con consapevolezza e serenità. Rispetto all’anno scorso mi sento decisamente cresciuta; ho cercato di lavorare sul Gigante, con cui avevo perso confidenza, e sono fiduciosa che la strada intrapresa mi potrà aiutare”.

Infine un messaggio a tutti coloro che vogliono provare a intraprendere una carriera sportiva: “Vi auguro di poter avere una visione raggiungibile grazie a piccoli passi giorno dopo giorno; di accontentarvi senza mai accontentarvi; di focalizzarvi sulle cose da fare e non solo sul risultato”.













alessandro.farina@oasport.it

Twitter: @Alefarina18

Foto: Pier Colombo