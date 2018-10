Sci alpino, sei azzurre in raduno a Hintertux. Ultimo test prima dell’esordio in Coppa del Mondo a Soelden

Da oggi a mercoledì 24 ottobre la Nazionale italiana femminile di sci alpino sarà in raduno a Hintertux (Austria). Sotto la guida del capo allenatore Matteo Guadagnini e dei tecnici Gianluca Rulfi, Luca Liore ed Ettore Mosca le azzurre proseguiranno il lavoro svolto al Passo dello Stelvio. Sarà un appuntamento molto importante per le nostre atlete, visto che si tratta dell’ultimo test prima dell’esordio in Coppa del Mondo, che sarà il 27 ottobre con lo slalom gigante sul ghiacciaio di Soelden.

Sono sei le convocate dal direttore sportivo Massimo Rinaldi: la Campionessa Olimpica Sofia Goggia, Federica Brignone, pronta a tornare al top dopo l’infortunio subito in fase di preparazione, Marta Bassino, Irene Curtoni, Francesca Marsaglia e Karoline Pichler.













alessandro.farina@oasport.it

Twitter: @Alefarina18

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: cristiano barni Shutterstock.com