Sci alpino, Peter Fill ritorna in pista! Allenamenti sullo Stelvio, gli altri azzurri in Val Senales

Peter Fill ha rimesso gli sci ai piedi dopo che aveva rinunciato alla trasferta sudamericana di questa estate per rimanere a casa e ritrovare la piena efficienza fisica in vista dell’inizio della stagione. L’altoatesino si allenerà al Passo dello Stelvio per un paio di giorni, il discesista vuole essere assoluto protagonista nella prossima stagione di Coppa del Mondo e possibilmente anche ai Mondiali. Gli altri tre azzurri della velocità (Christof Innerhofer, Dominik Paris ed Emanuele Buzzi) si alleneranno sul ghiacciaio della Val Senales dall’8 al 12 ottobre, nella stessa località ci saranno anche gli slalomisti Fabian Bacher e Stefan Gross.