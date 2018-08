Sci alpino, Italia a Ushuaia: ci sono anche i discesisti. Assente Peter Fill: “Rimango a casa per guarire”

Emanuele Buzzi, Christof Innerhofer e Dominik Paris partiranno alla volta di Ushuaia (Argentina) giovedì 23 agosto. I tre azzurri rimarranno nella località fino al 7 settembre dove scieranno insieme alle squadre italiane di gigante e slalom. La nostra Nazionale di discesa libera si trasferirà poi a La Parva (Cile) anche se le condizioni della pista non sono ottimali (in caso di impraticabilità si rimarrà a Ushuaia fino al 17 settembre).

Assente Peter Fill che, in accordo con lo staff e la commissione medica, ha deciso di rimanere in Italia: la lesione muscolare alla coscia sinistra patita a Kvitfjell sul finire della passata stagione non è ancora guarita completamente e dunque l’azzurro ha deciso di rimanere in Patria per risolvere la questione come ha spiegato alla Fisi: “Il primo dolore lo sentii a Garmisch, poi andai ugualmente alle Olimpiadi perché era un appuntamento da mancare ma in Norvegia decisi di fermarmi. Ho fatto delle cure ad hoc in primavera ed estate e ho pure sciato tre volte allo Stelvio insieme ai miei compagni, però ho sentito che la gamba non è ancora al top. Per cui abbiamo deciso di non rischiare un viaggio talmente lungo e senza nemmeno avere la certezza di allenarmi nel migliore dei modi visto che in Cile la neve scarseggia. Preferisco prepararmi bene in Italia e puntare nelle prossime settimane più sul recupero. In questi giorni mi sottopongo ad ulteriori verifiche per risolvere la questione definitivamente“.













