Sci alpino, Italia femminile in allenamento al Passo dello Stelvio. Tutte le azzurre convocate

L’Italia femminile si sta preparando in vista della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino, ormai sempre più vicina visto che l’esordio è previsto a fine ottobre. Le nostre Nazionali di velocità e di discipline tecniche si ritroveranno al Passo dello Stelvio per un allenamento congiunto, il primo insieme dopo la trasferta argentina di questa estate. Le azzurre saranno così impegnate martedì 16 e mercoledì 17 ottobre, dunque vedremo all’opera la Campionessa Olimpica Sofia Goggia, Federica Brignone dopo l’infortunio, Marta Bassino e tutte le compagne per avvicinarsi in maniera sempre più convinta alla stagione invernali.

Di seguito tute le convocate: Federica Brignone, Sofia Goggia, Marta Bassino, Karoline Pichler, Chiara Costazza, Irene Curtoni, Roberta Midali, Martina Peterlini, Vivien Insam, Elena Curtoni, Fracesca Marsaglia, Johanna Schnarf, Nicol Delago, Laura Pirovano e Nadia Fanchini. Presenti anche il capo allenatore Matteo Guadagnini, gli allenatori responsabili Gianluca Rulfi, Luca Liore e i tecnici Fabrizio Martin, Paolo De Florian, Damiano Scolari ed Ettore Mosca.













Foto: cristiano barni Shutterstock.com