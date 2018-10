Sci alpino, Coppa del Mondo Sölden 2018: Federica Brignone è in testa dopo la prima manche! E’ lotta a quattro per la vittoria, out Marta Bassino

Federica Brignone guida la classifica dopo la prima manche del gigante femminile di Sölden. Si apre, dunque, al meglio la Coppa del Mondo per l’Italia, con la valdostana che può già andare a caccia della prima vittoria stagionale. Brignone è stata molto pulita, non ha commesso errori su un tracciato tortuoso, nonostante la partenza abbassata per la scarsa visibilità. Federica ha fatto la differenza soprattutto sul finire del muro, portandosi dietro molta velocità per il piano finale.

Al secondo posto a 24 centesimi c’è Viktoria Rebensburg. La tedesca, vincitrice della Coppa di gigante nella passata stagione, ha perso molto proprio sul piano, sprecando il vantaggio di due decimi avuto fino al terzo intermedio. Dietro Brignone e Rebensburg, c’è la francese Tessa Worley, che paga 40 centesimi dall’azzurra ed anche lei come le altre ha perso molto sul piano finale.

Prima manche con qualche sbavatura di troppo per Mikaela Shiffrin, che ha commesso errori già sul muro e poi ha proseguito lungo tutto il tracciato. L’americana paga 60 centesimi da Brignone e sarà costretta ad una seconda manche di rimonta. Completa le prime cinque posizioni la norvegese Ragnhild Mowinckel, già comunque distanziata di 90 centesimi dalla vetta.

Sesta posizione per l’austriaca Stephanie Brunner (+0.94). Dopo di lei i distacchi cominciano ad essere molto elevati: settima la svizzera Wendy Holdener (+1.72), la norvegese Kristin Lysdahl (+1.87), la svedese Sara Hector (+1.91) e l’altra elvetica Lara Gut (+1.95).

Se Brignone, nonostante la condizione ancora non ottimale, ha rispettato al massimo le aspettative della vigilia, grande delusione, invece per Marta Bassino. La piemontese è caduta ancora prima del primo intermedio, scivolando malamente e sprecando subito una buona occasione. Prima manche molto difficile per Irene Curtoni, che ha commesso anche un errore prima del piano, pagando oltre tre secondi (+3.08) di ritardo dalla compagna di squadra. Francesca Marsaglia esce subito dopo pochissime porte.













Foto: Barni/Shutterstock