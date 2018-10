Sci alpino, Coppa del Mondo Soelden 2018: le dichiarazioni delle azzurre. Marta Bassino: “Arrabbiata, ma guardo avanti”, Lara Della Mea: “L’esordio è una grande emozione”

A parte lo splendido secondo posto di Federica Brignone, l’Italia non ha convinto nel gigante femminile di Soelden (Austria), che ha aperto la stagione di Coppa del Mondo di sci alpino. L’unica altra azzurra a qualificarsi per la seconda manche è stata Irene Curtoni, che ha chiuso però solamente in ventiduesima posizione, un risultato di cui non può essere soddisfatta come evidenziato nelle dichiarazioni riportate dalla FISI: “Non so cosa dire: ho provato anche a fare delle cose diverse tecnicamente, ma suppongo che non abbia funzionato, altrimenti si sarebbe visto. La pista era un po’ meglio, non avevi la neve sulla maschera, quindi era tutto uguale dall’inizio alla fine. So almeno su cosa lavorare“.

Giornata difficile per Marta Bassino, uscita dopo poche porte nella prima manche: “Sono decisamente arrabbiata. Non ho niente da dire perché ho fatto davvero poche porte. Credo di aver girato un po’ i piedi perché ero un filo lunga e da lì poi era tutto un po’ mosso e sono scivolata. Si guarda avanti? È l’unica cosa da fare, inutile piangersi addosso”. Al rientro in gara, non sono riuscite a completare la prima manche nemmeno Francesca Marsaglia: “Mi sono trovata in una buca senza accorgermene e non ho avuto il tempo materiale di uscirne” e Karoline Pichler: “Non ho saputo reagire nel punto in cui sono uscita“.

La nota positiva tra le giovani arriva invece dalla 19enne Lara Della Mea, che ha chiuso 43ma all’esordio assoluto in Coppa del mondo: “Ero emozionata, ma ho cercato di gestire un po’ quello che dovevo pensare in partenza. Credo di aver pensato alle cose giuste, poi è stata durissima perché sbatteva tanto, non sono riuscita assolutamente ad avere buone sensazioni, ho provato solo a mollare gli sci, purtroppo ho un po’ sbagliato il lancio sul piano, non sono riuscita a tirar fuori velocità, ma almeno ho dato il massimo. Cosa significa l’esordio in Coppa del mondo? Per me è un passo avanti perché sono sicuramente esperienze che bisogna fare, è un motivo di grande crescita“.













Foto: Cristiano Barni Shutterstock.com