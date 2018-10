Sci alpino, Coppa del Mondo Soelden 2018: le convocate dell’Italia. Debutto per Elena Sandulli e Lara Della Mea

Saranno nove le azzurre che parteciperanno allo slalom gigante di Soelden di sabato 27 ottobre, che aprirà la stagione di Coppa del Mondo di sci alpino. La punta dell’Italia sarà Federica Brignone che sulla Rettenbach ha vinto nel 2015 ed è pronta ad essere grande protagonista anche quest’anno. Ambizioni importanti anche per Marta Bassino, che fu terza nel 2016, e Irene Curtoni.

Sarà assente Sofia Goggia, che ha rimediato una frattura del malleolo-peroneale durante l’allenamento a Hintertux e dovrà saltare questa prima partenza di stagione. Ritroveremo invece in gara Francesca Marsaglia e Karoline Pichler. La prima ha saltato tutta la scorsa stagione, mentre Pichler è reduce addirittura da due anni di stop.

Per quanto riguarda le giovani ci saranno Roberta Midali, Luisa Bertani e due ragazze all’esordio assoluto in Coppa del mondo: la diciannovenne tarvisiana Lara Della Mea e la diciottenne romana Elena Sandulli. Di seguito l’elenco completo delle convocate dell’Italia per la tappa di Soelden.

LE CONVOCATE DELL’ITALIA PER SOELDEN

Bassino Marta

Bertani Luisa

Brignone Federica

Curtoni Irene

Della Mea Lara

Marsaglia Francesca

Midali Roberta

Pichler Karoline

Sandulli Elena













