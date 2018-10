Sci alpino, Coppa del Mondo 2018-2019: Mikaela Shiffrin super favorita. Rebensburg guida il gruppo delle rivali, l’Italia punta su Brignone

Come al maschile, dove il favorito è ancora Marcel Hirscher, anche nella Coppa del Mondo femminile di sci alpino c’è un’atleta nettamente avanti a tutte le altre nella lotta alla sfera di cristallo. Mikaela Shiffrin va a caccia del terzo titolo consecutivo e l’americana sembra davvero avere poche rivali capaci di tenerle testa.

Un dominio incontrastato quello dello scorso anno ed una vittoria arrivata con oltre 600 punti di vantaggio sulla diretta inseguitrice, la svizzera Wendy Holdener. Shiffrin vince praticamente tutti gli slalom, è campionessa olimpica in gigante, fa punti in superG (unica specialità in cui le manca la vittoria) e nella passata stagione ha pure vinto in discesa libera. In pratica una macchina da punti veramente impressionante. La nativa di Vail negli anni si è migliorata tantissimo anche nelle prove veloci, come dimostrano i tre podi ottenuti in discesa.

Non sembrano davvero esserci avversarie che possono fermare l’americana. Lo scorso anno Holdener ha davvero disputato una grandissima stagione, frutto di una grande regolarità in slalom, delle vittorie in combinata e di buoni piazzamenti anche in gigante. La sciatrice svizzera, però, deve ancora fare molto di più se vuole contrastare il regno della statunitense.

Viktoria Rebensburg è probabilmente la vera avversaria di Shiffrin. La tedesca ha vinto la coppa di gigante lo scorso anno ed inoltre si comporta bene anche in superG e discesa. Certo resta sempre lo slalom, dove Shiffrin le guadagna davvero un margine impressionante e che quasi sempre fa la differenza alla fine dell’anno, come dimostrano i 980 punti in più guadagnati dall’americana solo in questa specialità.

Petra Vlhova è stata quinta lo scorso anno nella generale, ma per competere per le posizioni che contano la slovacca deve cominciare a cimentarsi anche nelle prove veloci. Chi fa quasi tutte le gare è Michelle Gisin, ma la svizzera non ha una specialità dove è la migliore e dove può costruire un buon bottino di punti. C’è poi la norvegese Ragnhild Mowinckel, che come Rebensburg paga a carissimo prezzo gli zero in slalom.

Probabilmente la rivale più accreditata di Mikaela Shiffrin poteva arrivare dall’Italia ed era Sofia Goggia. Purtroppo la bergamasca si è infortunata nelle ultime settimane di allenamento e rientrerà solamente nei primi mesi del 2019. Una sfida dunque rimandata al prossimo anno e l’Italia a questo punto, in ottica classifica generale, punta tutto su Federica Brignone. La milanese ha come primo obiettivo quello della coppetta di gigante ma, se dovesse andare forte in questa specialità e poi anche in superG e slalom, un posto tra le prime cinque o addirittura sul podio non sarebbe assolutamente precluso.













Foto: Goran Jakus/Shutterstock