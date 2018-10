Sci alpino, Coppa del Mondo 2018-2019: Marta Bassino per la definitiva consacrazione. Al tavolo delle grandi per giocarsi il podio in ogni gara

Se la nazionale italiana femminile di sci alpino ha perso per infortunio per diversi mesi la sua gemma più preziosa, Sofia Goggia, di frecce all’arco ne rimangono parecchie. Una molto interessante in questo 2019 sarà, senza alcun dubbio, Marta Bassino. La 22enne di Borgo San Dalmazzo è pronta per dimostrare di essere pronta. Non tanto pronta per gareggiare in Coppa del Mondo, ci mancherebbe, questo lo ha già fatto vedere, centrando anche quattro podi totali. Marta Bassino vuole far capire, a sé e a tutto il mondo, che non è più solo un grande talento da sgrezzare, ma un sciatrice che può puntare alle prime tre posizioni in ogni occasione ed in diverse discipline.

Dopo le prime stagioni di apprendistato, la medaglia d’oro ai mondiali juniores 2014 vuole vivere questa nuova stagione per confermarsi nella sua disciplina principale che, ovviamente, è lo slalom gigante, quindi dimostrare di poter muovere importanti passi in avanti anche in supergigante ed in slalom speciale, per crescere ulteriormente anche in combinata. Non sarà un processo facile, non lo è mai, ci sono troppe incognite e variabili da affrontare, ma un passo alla volta, una gara alla volta, l’obiettivo si potrà avvicinare.

Con questi traguardi parziali Marta Bassino è conscia di avere a disposizione un grande potenziale, ma di dovere ancora esprimerlo al meglio e, non ultimo, di dovere continuare a progredire (come ha fatto nel finale della scorsa stagione), in un mondo nel quale la concorrenza è spietata e ogni centesimo va guadagnato con tanto sudore della fronte. La base c’è, e su questo non c’è il minimo dubbio. Non più tardi di otto mesi fa, dopotutto, la piemontese si è classificata in quinta posizione nello slalom gigante dei Giochi Olimpici di PyeongChang, e decima nella combinata. Esperienza al livello massimo che, sicuramente, ha fatto bene alla campionessa italiana.

Questa annata, della quale siamo ormai ai nastri di partenza, sarà di capitale importanza. Dovrà sapere conciliare miglioramenti e risultati e, perché no, iniziare a puntare alla prima vittoria in Coppa del Mondo. Vedremo sin da sabato a Soelden se Marta Bassino inizierà con il piede giusto e se, sin da subito, farà capire a tutte le avversarie che i tempi sono maturi per vederla con frequenza ai piani alti della classifica. Lei ci spera, l’Italia incrocia le dita e non vede l’ora di ammirare una nuova stella del circo bianco. Su una come Marta Bassino, tuttavia, si può scommettere ad occhi chiusi, starà a lei salire i giusti gradini nelle giuste maniera e tempistiche.

marta-bassino-3-pier-colombo