Sci alpino, Coppa del Mondo 2018-2019: l’Imperatore Marcel Hirscher non vuole abdicare. Chi potrà porre fine alla sua dinastia?

Nel weekend del 27-28 ottobre ripartirà la caccia al trono di Marcel Hirscher. Il campione austriaco ha conquistato nella passata stagione la settima Coppa del Mondo consecutiva e punta dritto ad ottenere l’ottava gemma di una carriera semplicemente leggendaria. Il nativo di Annaberg-Lungotz non sembra davvero conoscere rivali, battendo chiunque abbia provato a lanciargli la sfida.

Hirscher ha costruito le sue sette vittorie grazie ad una continuità semplicemente eccezionale nelle prove tecniche. Un vero e proprio cannibale sia in gigante sia in slalom, discipline in cui l’austriaco ha ottenuto rispettivamente 28 e 27 vittorie in carriera, senza contare il numero indescrivibile di podi conquistati. Un vero e proprio dominio per l’austriaco, che dal 2015 ha mancato solamente una volta la tripletta (coppa generale, gigante e slalom), chiudendo nel 2016 al secondo posto tra i pali stretti dietro ad Henrik Kristoffersen.

Proprio il norvegese ha provato ad insidiare lo scorso anno il trono del campione austriaco, ma per provare a realizzare una tale impresa serve una continuità senza precedenti, che Kristoffersen lo scorso anno non ha sempre avuto. Inoltre il 24enne di Lorenskog non partecipa mai alle prove veloci e dunque parte sicuramente svantaggiato rispetto ad un Hirscher che può ottenere punti in supergigante e addirittura qualche volta anche in discesa e soprattutto con la combinata, specialità che andrà a sparire nei prossimi anni.

Sempre dalla Norvegia e soprattutto dalle prove veloci arrivano gli altri rivali di Hirscher. Aksel Lund Svindal e Kjetil Jansrud hanno chiuso rispettivamente al terzo e quarto posto lo scorso anno nella generale. Va detto che molte volte i due norvegesi si levano punti importanti a vicenda e che inoltre in discesa e supergigante c’è sicuramente molta più competitiva rispetto a gigante e slalom, dove comunque chi vince sono sempre i soliti due o tre.

Alexis Pinturault ha sempre provato a fermare la striscia di successi di Hirscher, ma al francese è mancato quel qualcosa di decisivo per fare il definitivo salto di qualità. Il transalpino per provare a lottare con l’austriaco deve tornare molto più competitivo in slalom rispetto al passato e cominciare ad ottenere punti preziosi anche in altre specialità, come il superG. Tutti contro uno. A Soelden comincerà nuovamente lo scontro, ma l’Imperatore Marcel ha già messo nel mirino il suo ottavo titolo.













FOTO CATTAGNI