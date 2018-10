Olimpiadi Invernali 2026: Milano-Cortina favorite! Governo contrario a Stoccolma, su Calgary incombe il referendum

La rincorsa a Cinque Cerchi di Milano-Cortina per l’organizzazione dei Giochi Olimpici Invernali 2026 è lanciata. Nelle precedenti giornate si è tenuto nella sede del Coni un incontro tra il presidente del Comitato Olimpico Nazionale Giovanni Malagò e i massimi rappresentanti politici interessati per la pianificazione della candidatura e c’è stata grande convinzione nei propri mezzi.

Filtra, infatti, grande ottimismo su un progetto che appare sempre più solido e credibile. In lizza, lo ricordiamo, ci sono anche Stoccolma (Svezia) e Calgary (Canada). Le due avversarie della candidatura italiana sembrano avere però degli impedimento non da poco.

La città svedese non ha infatti ottenuto l’appoggio del governo centrale (situazione politica di totale stallo in terra scandinava con un pareggio di fatto tra centrodestra e centrosinistra in Parlamento), nei giorni passati c’è stata poi una svolta in giunta comunale dove i Verdi hanno appoggiato il centrodestra condividendo dei punti base tra cui il desiderio di non ospitare i Giochi perché ci sono altre priorità. Al momento la candidatura ha ancora ragion di esistere ma il rischio di un ritiro della capitale scandinavo è concreto.

Per quanto riguarda la sede che organizzò i Giochi nel 1988, Calgary, si dovrà passare per il referendum che si svolgerà il prossimo 13 novembre. Indiscrezioni parlano di un parere negativo sull’evento e questo potrebbe far sorridere Milano-Cortina a cui non manca di certo la motivazione per organizzare le Olimpiadi Invernali.













Foto: Drop / Shutterstock.com