Sci alpino, Coppa del Mondo 2018-2019: le favorite per la vittoria nella classifica di gigante

Sabato scatta la Coppa del Mondo femminile di sci alpino. Il classico appuntamento di Soelden darà il via alla stagione del gigante femminile, una specialità nella quale ci sarà una battaglia infinita tutto l’anno tra tantissime atlete. Sono numerose le sciatrici che puntano a conquistare la coppetta di gigante, che lo scorso anno finì nelle mani di Viktoria Rebensburg.

La tedesca ha sicuramente l’obiettivo di centrare un bis eccezionale, ma la vera favorita sembra essere la solita Mikaela Shiffrin. La campionessa olimpica in carica punta alla doppietta gigante-slalom per ipotecare poi anche la Coppa del Mondo generale, che resta il grande obiettivo della nativa di Vail. Nel trio delle favorite, che sono anche le prime tre della classifica dello scorso anno, c’è sicuramente la francese Tessa Worley, che ha sfiorato il titolo in gigante lo scorso anno, chiudendo al secondo posto dietro a Rebensburg.

Tantissime le possibili outsider e tra queste c’è Ragnhild Mowinckel. Quella scorsa è stata sicuramente la stagione della consacrazione per la norvegese, che ha vinto anche la medaglia d’argento alle Olimpiadi e ha chiuso al quarto posto nella classifica di Coppa del Mondo. A Soelden tornerà dopo quattro anni di assenza anche Anna Veith e l’austriaca si candida anche lei nel gruppo di coloro che possono ambire al titolo a fine anno. Restando in casa Austria, attenzione alla definitiva esplosione di un talento come Stephanie Brunner.

E l’Italia? Federica Brignone è sicuramente la numero uno del gigante femminile azzurro. La medaglia di bronzo alle ultime Olimpiadi ha sicuramente posto ancora di più la milanese tra le migliori della specialità. Proprio per questo motivo il grande obiettivo dell’azzurra è quello di conquistare la coppetta di gigante o comunque di provarci fino all’ultimo. Partire già bene a Soelden potrebbe aiutare Brignone, che proprio sulla pista austriaca ha ottenuto la prima vittoria della carriera nel 2015. Da quel momento ne sono arrivate altre sette (tre in gigante) e sicuramente Federica vorrà raggiungere la doppia cifra.

L’altra punta di diamante della squadra azzurra è Marta Bassino. La piemontese è ancora alla ricerca della prima vittoria in Coppa del Mondo e questo è il primo obiettivo da centrare in questa stagione. Un anno che deve essere quello della definitiva maturazione per l’azzurra, a cui si chiede un ulteriore salto di qualità e soprattutto una maggior continuità dopo alcune stagioni troppo altalenanti. Il talento c’è ed è sicuramente cristallino, ma ora è arrivato il momento di ottenere risultati importanti.