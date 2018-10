Sci alpino, Coppa del Mondo 2018-2019: i favoriti per la vittoria nella classifica di gigante. Sarà ancora Marcel Hirscher contro tutti

La Coppa del Mondo di sci alpino 2019 è pronta per l’esordio ufficiale di Soelden e, come sempre, il programma prenderà il via con lo slalom gigante maschile e femminile sul ghiacciaio del Rettenbach. Sarà la prima occasione per gli atleti di cimentarsi nella prova più tecnica e affascinante del panorama del circo bianco. In totale saranno nove i giganti in programma in questa annata, ma il favorito per vincere la Coppa di specialità non può che essere solo uno: Marcel Hirscher. Il fuoriclasse austriaco è reduce da una stagione strepitosa (ma non è certo una novità) e si ripresenta per fare ciò che gli riesce meglio, ovvero vincere e “cannibalizzare” gli avversari, in ogni disciplina.

Nella passata stagione Hirscher ha dominato, senza mezzi termini, la Coppa del Mondo generale ma, in particolare, quella di slalom gigante, con 6 successi ed un terzo posto (aggiungendo, ovviamente, anche la medaglia d’oro alle Olimpiadi di PyengChang 2018), un ruolino di marcia che non ha lasciato scampo agli avversari e che non può certo farli sperare troppo nemmeno in questo 2019. I suoi rivali saranno, più o meno, sempre gli stessi.

Il primo che proverà a spodestare il fenomeno nato ad Annaberg im Lammertal sarà, come sempre, il norvegese Henrik Kristoffersen. Il 24enne di Lørenskog ha le qualità per provare a duellare con Hirscher, e l’ha dimostrato lungo tutta la scorsa annata, ma alla fine l’austriaco l’ha sempre spuntata. Kristoffersen, infatti, ha chiuso ben cinque volte al secondo posto alle spalle del rivale (e la sesta occasione è stata ai Giochi Olimpici) collezionando la bellezza di 575 punti nella classifica di specialità, ma per arrivare a Hirscher sarebbe servito un ulteriore salto di qualità. Vedremo se in questa stagione il norvegese sarà in grado di avvicinarsi ancora al campione olimpico e, soprattutto, se lo riuscirà a fare con continuità, appuntamento dopo appuntamento.

Tutti gli altri, e non sono pochi, iniziano la loro campagna invernale un gradino sotto e, oggettivamente, con poche speranze di primeggiare, se non puntare a qualche successo di tappa, come accadde al francese Alexis Pinturault nella gara di casa della Val-d’Isère. Proprio il 27enne di Moutiers proverà a confermarsi come terzo della classifica di slalom gigante, con diversi atleti pronti ad inserirsi. Tra questi il 29enne svedese Matts Olsson, il 26enne austriaco Manuel Feller, il 25enne sloveno Zan Kranjec, il 26enne elvetico Justin Murisier e il 30enne norvegese Leif Kristian Nestvold-Haugen.

E gli italiani? Saranno otto i nostri rappresentanti al via della gara di Soelden, ma oltre ad un piazzamento non sarà facile sperare, sia per la gara inaugurale, sia per la stagione nel proprio complesso. Giulio Bosca, Luca De Aliprandini, Alex Hofer, Manfred Moelgg, Roberto Nani, Riccardo Tonetti sono sicuri sul Rettenbach assieme a due tra Simon Mauberger, Alex Vinatzer e Hannes Zingerle. Gioco forza nessuno degli Azzurri potrà pensare alla coppa di specialità né, purtroppo, a qualche successo di tappa. Il primo obiettivo, tuttavia, dovrà essere risalire di squadra in una disciplina che, fino a qualche anno fa, ci vedeva eccellere, mentre ora ci vede decisamente in secondo piano rispetto ai migliori.

Foto: sci alpino-marcel hirscher-olimpiadi-fisi pentaphoto