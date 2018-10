Scherma, Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018: Martina Favaretto in semifinale nel fioretto femminile

Martina Favaretto è in semifinale nel torneo di fioretto femminile per quanto riguarda la scherma alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires: in Argentina l’azzurrina si giocherà un posto nella finalissima contro la statunitense May Tieu, mentre l’altra semifinale sarà Yuka Ueno (Giappone) – Anabella Acurero (Venezuela).

L’azzurrina ha superato ai quarti la cinese Fu Yingying per 15-11 ed in precedenza aveva usufruito di un bye agli ottavi vincendo la Pool 2 di qualificazione. Nei sei match disputati, infatti, Favaretto aveva battuto cinque avversarie su sei, perdendo però proprio dalla statunitense che ritroverà in semifinale per 3-5.

L’italiana aveva invece superato senza problemi la polacca Magdalena Lawska per 5-1, la cinese Fu Yingying (poi battuta ai quarti) per 5-2, la magiara Karolina Zsoldosi per 5-1, la togolese Grace Senyo per 5-0 ed infine la canadese Jane Caulfield per 5-1, chiudendo al primo posto per il maggior numero di stoccate messe a segno rispetto alla statunitense.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Bizzi Federscherma

roberto.santangelo@oasport.it