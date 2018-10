Judo, Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018: definite le finali delle tre categorie di peso in gara oggi

Si sono concluse le eliminatorie delle prime tre categorie di peso che assegneranno medaglie nel judo alle Olimpiadi Giovanili: in serata verranno disputati i nove incontri che assegneranno in tutto 12 medaglie. Tra gli atleti impegnati quest’oggi non vi erano azzurrini.

Nella categoria fino a 55 kg maschile la finalissima sarà tra il bielorusso Artsiom Kolasau ed il mongolo Temuujin Gaburged, mentre le due finali per il bronzo saranno tra il francese Romain Valadier Picard e l’ucraino Oleh Veredyba e tra l’israeliano Ariel Shulman e l’austriaco Daniel Leutgeb.

Nella categoria fino a 44 kg femminile la finalissima sarà tra la venezuelana Maria Gimenez e l’indiana Tababi Devi Thangjam, mentre le due finali per il bronzo saranno tra la kosovara Erza Muminoviq e l’ucraina Anastasiia Balaban e tra la padrona di casa argentina Mikaela Rojas e la croata Ana Viktorija Puljiz.

Nella categoria fino a 66 kg maschile la finalissima sarà tra il russo Abrek Naguchev e l’azero Vugar Talibov, mentre le due finali per il bronzo saranno tra l’uzbeko Jaykhunbek Nazarov ed il dominicano Antonio Tornal e tra il cubano Kimy Bravo Blanco e l’iberico Javier Pena Insausti.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Sito ufficiale Olimpiadi Giovanili Buenos Aires

roberto.santangelo@oasport.it