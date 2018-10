Scherma, Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018: DAVIDE DI VEROLI CAMPIONE OLIMPICO! Straordinario primo oro per l’Italia

Il primo oro dell’Italia alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires arriva dalla scherma. A centrare questo straordinario risultato è stato Davide Di Veroli, che ha trionfato nella prova di spada maschile, battendo in finale il tedesco Paul Veltrup con il punteggio di 11-4. Una prestazione straordinaria per lo spadista romano, che suggella un anno magico e che lo ha visto dominare nelle categorie giovanili, avendo al collo anche l’oro mondiale ed europeo.

Medaglia di bronzo per il Kirghizistan grazie a Khasan Baudunov, che ha sconfitto l’egiziano Mohamed Elsayed con il punteggio di 14-13. In precedenza Elsayed era stato battuto in semifinale da Di Veroli per 15-9. Lo spadista romano, dopo la fase a gironi, aveva superato prima agli ottavi il cinese Li Zhiwei per 15-5 e poi nei quarti l’austriaco Alexander Biro per 15-13.

Nella prova di spada femminile l’oro è andato all’ucraina Kateryna Chorniy, che ha superato per 11-9 la rappresentante di Hong Kong, Kaylin Sin Yan Hsieh, che non è riuscita a salire sul gradino più alto del podio come ai Mondiali di Verona. Medaglia di bronzo per la ceca Veronika Bieleszova, che ha sconfitto per 9-8 la belga Axelle Wasiak.













Foto: Bizzi/Federscherma