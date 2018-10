Rugby, Top 12 2018-2019: risultati e classifica della quinta giornata. Petrarca Padova resta in testa in solitaria

Quinta giornata per il campionato di Top 12 di rugby, massima serie italiana: si sono disputati sei incontri divisi nel week-end (due sabato e quattro domenica). Resta in testa il Petrarca Padova che soffre a San Donà ma riesce ad imporsi di misura. Ad inseguire troviamo le Fiamme Oro che battono a domicilio 31-22 il Valsugana Rugby Padova. Netto il successo del Calvisano in casa della Lazio arrivato nella giornata di ieri. Stesso risultato (20-18) sia per Toscana Aeroporti I Medicei che per Rugby Viadana 1970 per battere rispettivamente FEMI-CZ Rovigo e Valorugby Emilia. Vince anche il Mogliano in casa del Verona Rugby. Andiamo a rivivere questo turno con i risultati e la classifica aggiornata.

Quinta giornata

sabato, 27 ottobre 2018 14:30 S.S. Lazio R. 1927 – Kawasaki Robot Calvisano 12 : 44 Arbitro: Federico Vedovelli (SO) 16:00 Rugby Viadana 1970 – Valorugby Emilia 20 : 18 Arbitro: Andrea Piardi (BS) domenica, 28 ottobre 2018 15:00 FEMI-CZ Rovigo – Toscana Aeroporti I Medicei 18 : 20 Arbitro: Manuel Bottino (RM) 15:00 Verona Rugby – Mogliano Rugby 1969 8 : 34 Arbitro: Matteo Liperini (LI) 15:00 Lafert San Donà – Argos Petrarca Rugby 9 : 13 Arbitro: Vincenzo Schipani (BN) 15:30 Valsugana Rugby Padova – Fiamme Oro Rugby 22 : 31 Arbitro: Luca Trentin (LC)

Classifica

Posizione Squadra Punti Giocate V N P Pf:Ps Diff. 1 (1) Argos Petrarca Rugby 21 5 5 0 0 106:38 68 2 (3) Fiamme Oro Rugby 19 5 4 0 1 128:103 25 3 (5) Kawasaki Robot Calvisano 17 5 3 0 2 137:50 87 4 (2) Valorugby Emilia 16 5 3 0 2 144:116 28 5 (6) Mogliano Rugby 1969 14 5 3 0 2 109:80 29 6 (4) FEMI-CZ Rovigo 14 5 3 0 2 97:75 22 7 (9) Rugby Viadana 1970 11 5 2 0 3 104:94 10 8 (10) Toscana Aeroporti I Medicei 10 5 2 0 3 82:96 -14 9 (8) Lafert San Donà 9 5 2 0 3 61:100 -39 10 (7) S.S. Lazio R. 1927 9 5 2 0 3 64:140 -76 11 (11) Verona Rugby 5 5 1 0 4 60:119 -59 12 (12) Valsugana Rugby Padova 2 5 0 0 5 65:146 -81

Foto: LivePhotosport Ettore Griffoni