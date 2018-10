Hockey prato femminile, A1 2018-2019: risultati e classifica della sesta giornata. Amsicora fa cinque su cinque

Sesta giornata per il campionato femminile di hockey su prato: non si placa la corsa dell’Amsicora che resta sola in vetta con anche una partita da recuperare. Le sarde fanno cinque su cinque con il successo per 5-3 sul Butterfly. Una doppietta di Anania tiene attaccata la Lorenzoni, a quota 15 punti, ma con un match in più giocato. Più distanti tutte le altre. 3-1 per la Libertas San Saba su uno spento CUS Pisa, successo anche per l’Argentia di misura sul CUS Padova. Andiamo a scoprire i risultati e la classifica aggiornata.

Sesta giornata

CUS Pisa-Libertas San Saba 1-3 (Lecchini – PIS; Bormida, Landi, Paolacci – SAB)

HC Argentia-CUS Padova 1-0 (Wybieralska)

Pol. Ferrini-HF Lorenzoni 0-2 (Anania 2)

SG Amsicora-Butterfly HCC 5-3 (Vynohradova 2, Granatto, 2, Carta – AMS; Fatin 2, Novik – BUT)