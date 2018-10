Calcio, Serie A 2018-2019: vittorie per Cagliari e Frosinone. Sassuolo-Bologna e Genoa-Udinese finiscono 2-2

Tanti gol nelle prime sfide domenicali della decima giornata della Serie A di calcio. Nel lunch match pareggio per 2-2 tra Sassuolo e Bologna. La squadra di Inzaghi è passata per due volte in vantaggio, prima con Palacio dopo appena due minuti e poi con Mbaye al 56’, ma i neroverdi hanno saputo reagire alla grande con la rete di Marlon al 17’ e poi il rigore trasformato da Boateng all’85’. Un punto che sta stretto però ad entrambe le squadre, perché da una parte il Bologna ha fatto la partita, ma dall’altra il Sassuolo ha avuto anche una grande occasione nel finale per vincerla.

Pareggio con il punteggio di 2-2 anche tra Genoa e Udinese. Poche occasioni nel primo tempo, con Romulo che porta in vantaggio i padroni di cassa al 32’ su rigore. Nella ripresa la partita si accende con ben tre gol in cinque minuti: pareggio di testa di Lasagna al 65’, poi Romero riporta in avanti i suoi al 67’ e al 70’ De Paul ristabilisce la parità con un grande tiro dalla distanza. Al 74’ il Genoa resta in dieci per l’espulsione di Romero, ma l’Udinese non ne approfitta e il risultato non cambia.

Arriva poi la prima vittoria stagionale per il Frosinone, che travolge 3-0 in trasferta la SPAL. Gli Estensi giocano meglio nel primo tempo, ma sul finale commettono un grave errore difensivo e al 40’ Chibsah di testa porta in vantaggio gli ospiti. Nella ripresa la SPAL attacca in modo disordinato e il Frosinone chiude i conti con le reti di Ciano al 53’ e di Pinamonti all’89’.

Infine il Cagliari batte 2-1 il Chievo. Alla Sardegna Arena i rossoblù confermano la loro imbattibilità con una bella prestazione, mentre Ventura vede la sua squadra ancora sconfitta. Fin dal primo tempo superiorità di gioco per il Cagliari che passa in vantaggio al 15’ con Pavoletti. Nella ripesa il copione non cambia con il raddoppio al 59’ di Castro, mentre al 79’ il Chievo reagisce con Stepinski, ma non basta per il pareggio.

