Rugby, Test Match novembre 2018: l’Italia a caccia di risultati, fondamentale battere la Georgia

Un novembre durissimo quello che si presenta per la nazionale italiana di rugby, pronta ad affrontare i consueti Test Match autunnali. La squadra di Conor O’Shea è già arrivata alla volta di Chicago, dove sabato affronterà nella prima delle quattro sfide l’Irlanda. Poi un trittico di incontri in terra tricolore, tutti davvero emozionanti e pieni di adrenalina: 10 novembre a Firenze con la Georgia, 17 novembre a Padova con l’Australia e, per finire, 24 novembre all’Olimpico di Roma con la Nuova Zelanda.

Cosa dobbiamo aspettarci dalla nazionale tricolore? L’Italia va a caccia di risultati importanti per chiudere un 2018 non al top nel modo migliore: il Sei Nazioni è stato ancora una volta deludente, anche se si sono visti alcuni sprazzi di luce che sono proseguiti poi a giugno, nei Test Match estivi, con sempre però l’incostanza a pregiudicare le prestazioni degli azzurri. Da sfruttare ci sarà ovviamente la scia di risultati favorevoli arrivati nel Guinness Pro 14 da parte di Benetton Treviso e Zebre: le due franchigie stanno davvero alzando il livello e possono assolutamente dar manforte al XV tricolore.

Fondamentale ovviamente sarà la sfida alla Georgia: un match senza possibilità di errori. Con i georgiani infatti ci si gioca oltre che un singolo incontro, anche l’onore, con le tante polemiche fatte negli ultimi anni per un possibile scontro in chiave Sei Nazioni. Difficili, quasi impossibili le altre sfide: test importanti però anche in chiave Mondiali 2019. Da ricordare che proprio nelle sfide amichevoli l’Italia centrò due anni fa uno dei più importanti risultati della sua storia: la vittoria di Parisse e compagni con il Sudafrica a Firenze nel 2016.













gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: luigi mariani livephotosport