Rugby, Test Match 2018: Nuova Zelanda-Australia domani a Yokohama. La Bloedisloe Cup è già degli All Blacks

Mancano 24 ore all’ultimo match, ma la Bloedisloe Cup è già della Nuova Zelanda, eppure come da tradizione All Blacks e Wallabies si sfideranno in una terza partita in campo neutro e allora, ad un anno dalla Coppa del Mondo, quale miglior luogo se non il Giappone quale location ideale per tale confronto?

Tra i campi che l’anno prossimo vedranno sfidarsi le venti migliori Nazionali di rugby del mondo è stato scelto per l’occasione quello di Yokohama, che domani, sabato 27 ottobre alle ore 7.45 italiane vedrà scendere in campo Nuova Zelanda ed Australia per questa terza sfida dopo le prime due di agosto.

Nel “The Rugby Championship” gli All Blacks si sono infatti imposti sui Wallabies per 13-38 in trasferta e per 40-12 in casa, aggiudicandosi di fatto anche la Bloedisloe Cup.

Di seguito le formazioni delle due compagini.

Nuova Zelanda: 15 Damian McKenzie, 14 Ben Smith, 13 Ryan Crotty, 12 Sonny Bill Williams, 11 Rieko Ioane, 10 Beauden Barrett, 9 TJ Perenara, 8 Kieran Read (c), 7 Ardie Savea, 6 Liam Squire, 5 Scott Barrett, 4 Samuel Whitelock, 3 Owen Franks, 2 Codie Taylor, 1 Joe Moody. A disp.: 16 Nathan Harris, 17 Karl Tu’inukuafe, 18 Nepo Laulala, 19 Brodie Retallick, 20 Matt Todd, 21 Aaron Smith, 22 Richie Mo’unga, 23 Anton Lienert-Brown.

Australia: 15 Dane Haylett-Petty, 14 Sefa Naivalu, 13 Israel Folau, 12 Kurtley Beale, 11 Marika Koroibete, 10 Bernard Foley, 9 Will Genia, 8 David Pocock, 7 Michael Hooper (c), 6 Ned Hanigan, 5 Rob Simmons, 4 Izack Rodda, 3 Allan Alaalatoa, 2 Folau Faingaa, 1 Scott Sio. A disp.: 16 Tolu Latu, 17 Sekope Kepu, 18 Taniela Tupou, 19 Rory Arnold, 20 Jack Dempsey, 21 Pete Samu, 22 Nick Phipps, 23 Samu Kerevi, 24 Tom Banks.













Foto: Ettore Griffoni

