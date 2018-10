Beach volley, World Tour 2019 Chetumal. Menegatti/Orsi Toth senza rivali nel girone: ottavi conquistati

Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth concedono il bis sulla sabbia messicana di Chetumal e conquistano l’accesso agli ottavi di finale che si giocheranno domani notte. La coppia azzurra non ha avuto problemi a sbarazzarsi delle norvegesi Hjortland/Kjolberg nella finale del raggruppamento preliminare. La coppia nordica, già soddisfatta di aver superato il primo turno, non ha creato grattacapi alle italiane che si sono imposte con un secco 2-0, dominando entrambi i set: 21-13, 21-14 in meno di mezz’ora. Il sorteggio dei sedicesimi di finale e degli ottavi verrà effettuato nel primo pomeriggio italiano. Tutte prime nel girone le coppie più attese del torneo, per cui si profila un avversaria non impossibile per il binomio azzurro.

Semifinali gironi: Pool A: Bansley/Wilkerson (Can)-Gutierrez/Valdez (Mex) 2-0 (21-17, 21-16), Placette/Richard (Fra)-Dumbauskaite/Zobnina (Ltu) 2-0 (21-17, 21-16). Pool B: Menegatti/Orsi Toth (Ita)-Herdrick/Ibarra (Mex) 2-0 (21-16, 21-13), Kubickova/Kvapilova (Cze)-Kjolberg/Hjortland (Nor) 0-2 (18-21, 18-21). Pool C: Sweat/Walsh Jennings-Huber/Hubscher (Sui) 2-0 (21-8, 21-14), Chamereau/Jupiter (Fra)-Sakaguchi/Suzuki (Jpn) 2-0 (21-14, 21-16). Pool D: Ahtiainen/Lehtonen (Fin)-Tanaka/Urata (Jpn) 2-0 (21-12, 21-15), McNamara/McNamara (Can)-Ogren/Yoken (Swe) 2-0 (23-21, 21-15). Pool E: Elize Maia/Maria Clara (Bra)-Galindo/Gorda (Col) 2-1 (21-15, 18-21, 15-10), Abalakina/Dabizha (Rus)-Freiberger/Teufl (Aut) 2-1 (18-21, 21-11, 15-7). Pool F: Victoria/Taina (Bra)-Gordon/Marcelle (Can) 2-1 (19-21, 21-8, 15-5), Howard/Reeves (Usa)-DiCello/Pollock (Usa) 2-0 (21-16, 21-16). Pool G: Bloem/Sinnema (Ned)-Meunier-Bedard/Rancourt (Can) 2-0 (21-6, 21-12), Bocharova/Voronina (Rus)-Pardon/Smith (Usa) 2-1 (14-21, 21-18, 15-6). Pool H: Orellana/Revuelta (Mex)-Ledoux/Urango (Usa) 2-1 (19-21, 21-18, 15-12), Murakami/Suzuki (Jpn)-Cruickshank/Nagy (Can) 2-0 (21-16, 21-15).

Finali primo posto: Bansley/Wilkerson (Can)-Placette/Richard (Fra) 2-1 (14-21, 21-11, 15-8), Menegatti/Orsi Toth (Ita)-Kjolberg/Hjortland (Nor) 2-0 (21-13, 21-14), Sweat/Walsh Jennings-Chamereau/Jupiter (Fra) 2-0 (21-13, 21-13), Ahtiainen/Lehtonen (Fin)-McNamara/McNamara (Can) 1-2 (21-12, 16-21, 13-15), Elize Maia/Maria Clara (Bra)-Abalakina/Dabizha (Rus) 2-0 (21-16, 21-13), Victoria/Taina (Bra)-Howard/Reeves (Usa) 2-0 (21-15, 21-17), Bloem/Sinnema (Ned)-Bocharova/Voronina (Rus) 0-2 (19-21, 12-21), Orellana/Revuelta (Mex)-Murakami/Suzuki (Jpn) 2-1 (22-20, 17-21, 15-10)

Finali terzo posto: Gutierrez/Valdez (Mex)-Dumbauskaite/Zobnina (Ltu) 2-1 (19-21, 21-19, 15-10), Herdrick/Ibarra (Mex)-Kubickova/Kvapilova (Cze) 0-2 (13-21, 11-21), Huber/Hubscher (Sui)-Sakaguchi/Suzuki (Jpn) 0-2 (14-21, 14-21), Tanaka/Urata (Jpn)-Ogren/Yoken (Swe) 1-2 (21-10, 14-21, 14-16), Galindo/Gorda (Col)-Freiberger/Teufl (Aut) 1-2 (21-9, 19-21, 15-17), Gordon/Marcelle (Can)-DiCello/Pollock (Usa) 1-2 (16-21, 21-12, 9-15), Meunier-Bedard/Rancourt (Can)-Pardon/Smith (Usa) 0-2 (11-21, 16-21), Ledoux/Urango (Usa)-Cruickshank/Nagy (Can) 2-1 (21-9, 12-21, 15-12).













