Calendario Serie A calcio, decima giornata: gli orari di tutte le partite e come vederle in tv su Sky e Dazn

Questo fine settimana si giocherà la decima giornata della Serie A di calcio. Il calendario delle partite si aprirà sabato 27 alle 15.00 con la sfida dell’Atleti Azzurri d’Italia tra Atalanta e Parma. Alle 18.00 scenderà in campo la capolista Juventus, che sfiderà in trasferta l’Empoli. I bianconeri, dopo lo stop contro il Genova, vorranno ritrovare subito i tre punti in campionato, vista la prestazione convincente con il Manchester United. L’ultimo anticipo sarà quello delle 20.30 con il Torino che ospiterà la Fiorentina.

Domenica 28 si parte con il lunch match delle 12.30 tra Sassuolo e Bologna. Alle 15.00 assisteremo invece a tre confronti diretti nella parte medio-bassa della classifica: Cagliari-Chievo, Genoa-Udinese e SPAL-Frosinone. Alle 18.00 sfida interessante a San Siro tra Milan e Sampdoria. I rossoneri devono reagire dopo la sconfitta arrivata negli ultimi minuti del derby, ma si troveranno di fronte un avversario comunque ostico. Alle 20.30 spazio al big match tra Napoli e Roma. Al San Paolo la squadra di Carlo Ancelotti è pronta ad imporre il proprio gioco dopo la grande partita con il PSG, mentre dall’altra parte la Roma cercherà una vittoria che possa dare la svolta decisiva anche in campionato.

La giornata si chiuderà lunedì 28 alle 20.30 con un’altra partita di livello: Lazio-Inter. I nerazzurri hanno interrotto la loro striscia di vittorie con lo 0-2 con il Barcellona, ma ora dovranno fare risultato all’Olimpico per evitare di essere superati dai biancocelesti, distanziati di un solo punto in classifica.

Di seguito il calendario completo della decima giornata di Serie A, con gli orari di tutte le partite e come vederle in diretta tv su Sky e in diretta streaming su DAZN.

CALENDARIO DECIMA GIORNATA SERIE A CALCIO

Sabato 27 ottobre

15:00 Atalanta-Parma Sky

18:00 Empoli-Juventus Sky

20:30 Torino-Fiorentina DAZN

Domenica 28 ottobre

12:30 Sassuolo-Bologna DAZN

15:00 Cagliari-Chievo Sky

15:00 Genoa-Udinese Sky

15:00 SPAL-Frosinone DAZN

18:00 Milan-Sampdoria Sky

20:30 Napoli-Roma Sky

Lunedì 29 ottobre

20:30 Lazio-Inter Sky

CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SUL CALCIO













alessandro.farina@oasport.it

Twitter: @Alefarina18

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Cristiano Barni Shutterstock.com