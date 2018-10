Rugby, Pro14 2018-2019: Benetton contro i campioni in carica del Leinster. Sfida di prestigio per Treviso

Ritorna il Pro14 di rugby dopo la parentesi europea con la Challenge Cup e il Benetton si appresta ad una gara di prestigio: domani a Monigo alle ore 16.00 arrivano i campioni in carica e vincitori dell’ultima Champions Cup del Leinster. L’allenatore di Treviso, Kieran Crowley, ha annunciato la formazione ufficiale.

In prima linea ci saranno Derrick Appiah, Hame Faiva e Marco Riccioni, in seconda Irné Herbst e Federico Ruzza, flanker Giovanni Pettinelli e Michele Lamaro, numero 8 Marco Barbini. In mediana Antonio Rizzi e Dewaldt Duvenage, centri Ignacio Brex e Alberto Sgarbi, ali Ratuva Tavuyara e Monty Ioane ed estremo Jayden Hayward.

In panchina siederanno Tomas Baravalle, Alberto De Marchi, Simone Ferrari, Alessandro Zanni, Marco Lazzaroni, Tito Tebaldi, Tommaso Iannone ed Angelo Esposito. Nell’elenco degli infortunati figurano ancora sette nomi: Tommaso Allan, Robert Barbieri, Ornel Gega, Nasi Manu, Ian McKinley, Abraham Steyn, Federico Zani.

Di seguito la formazione ufficiale del Benetton per la sfida di domani:

Benetton: 15 Jayden Hayward, 14 Ratuva Tavuyara, 13 Ignacio Brex, 12 Alberto Sgarbi (C), 11 Monty Ioane, 10 Antonio Rizzi, 9 Dewaldt Duvenage, 8 Marco Barbini, 7 Michele Lamaro, 6 Giovanni Pettinelli, 5 Federico Ruzza, 4 Irné Herbst, 3 Marco Riccioni, 2 Hame Faiva, 1 Derrick Appiah. A disp.: 16 Tomas Baravalle, 17 Alberto De Marchi, 18 Simone Ferrari, 19 Alessandro Zanni, 20 Marco Lazzaroni, 21 Tito Tebaldi, 22 Tommaso Iannone, 23 Angelo Esposito. All.: Kieran Crowley.













Foto: Ettore Griffoni Live Photo Sport

