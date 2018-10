Rugby, Giovanni Malagò: “Gli All Blacks una squadra che appartiene a tutti”

L’Italia e Roma ospiteranno “Un mito Mondiale”. Appuntamento fissato al prossimo 24 novembre: allo Stadio Olimpico, nella Capitale, arriveranno gli All Blacks a sfidare la nazionale di rugby nei Test Match. Davvero entusiasta il presidente del Coni Giovanni Malagò: “Gli All Blacks rappresentano e i valori di un paese, ne sono ambasciatori e ne incarnano anche i simboli più romantici, come la felce sulla loro bandiera. Senza mancare di rispetto alle altre, gli All Blacks sono una squadra che appartiene a tutti”.

Lo scenario sarà quello delle grandi occasioni, lo Stadio Olimpico è pronto ad ospitare la squadra più forte e famosa al mondo: “Purtroppo in Italia ne abbiamo solo un paio che possono essere ritenuti all’altezza. E sono particolarmente orgoglioso che sia l’Olimpico. Dove ospiteremo, come da tradizione del Coni, tantissimi e grandissimi campioni del nostro sport. Proverò a esserci anche io, chiederò un permesso ai miei colleghi presidenti olimpici dell’Anoc di lasciare con un po’ di anticipo il meeting di Tokyo”.

Discorso più incentrato sulla nazionale invece per quanto riguarda Alfredo Gavazzi, presidente della Federugby: “L’obiettivo con gli All Blacks sarà dimostrare di essere cresciuti, migliorati e competitivi contro un mito del rugby. Si sa che è quasi impossibile che perdano, hanno perso poche settimane fa con il Sudafrica e quindi non perderanno per anno. Al c.t. e alla squadra chiederò impegno, abnegazione, la volontà di sfidarli a viso a aperto, solidità. Dobbiamo dimostrare che stiamo crescendo nel lavoro sulla profondità”.













Foto: Shutterstock