Rugby, Challenge Cup 2018-2019: Benetton ad Agen per centrare la seconda vittoria consecutiva

Challenge Cup, atto secondo: il Benetton vuole bissare il successo dell’esordio contro il Grenoble e restare in vetta alla classifica: di fronte un’altra squadra francese, l’Agen, da affrontare questa volta il trasferta. Nella prima uscita i francesi hanno perso 54-22 contro gli Harlequins, rimanendo a quota zero.

Domani alle ore 19.30 avrà il via il primo confronto assoluto tra queste due formazioni e per l’occasione il tecnico Crowley ha deciso di stravolgere la formazione iniziale, cambiandola per due terzi. Saranno infatti ben dieci i nomi nuovi in campo dal 1′ rispetto a quanto accaduto per la prima uscita nel torneo continentale.

In prima linea giocheranno Cherif Traore, Tiziano Pasquali e Luca Bigi, in seconda Marco Fuser e Irné Herbst, ed in terza Giovanni Pettinelli, Abraham Steyn e Marco Barbini. In mediana ancora spazio a Tommaso Allan e Dewaldt Duvenage, i centri saranno Marco Zanon e Luca Morisi, le ali Ratuva Tavuyara e Monty Ioane, ed infine l’estremo sarà Luca Sperandio.

Ancora nove gli infortunati: Tomas Baravalle, Giorgio Bronzini, Dean Budd, Angelo Esposito, Ornel Gega, Nasi Manu, Ian McKinley, Tito Tebaldi e Federico Zani.

DI seguito il XV ufficiale della sfida.

Benetton: 15 Luca Sperandio, 14 Ratuva Tavuyara, 13 Marco Zanon, 12 Luca Morisi, 11 Monty Ioane, 10 Tommaso Allan, 9 Dewaldt Duvenage, 8 Marco Barbini (C), 7 Abraham Steyn, 6 Giovanni Pettinelli, 5 Irné Herbst, 4 Marco Fuser, 3 Tiziano Pasquali, 2 Luca Bigi, 1 Cherif Traore. A disposizione: 16 Hame Faiva, 17 Derrick Appiah, 18 Marco Riccioni, 19 Federico Ruzza, 20 Marco Lazzaroni, 21 Edoardo Gori, 22 Antonio Rizzi, 23 Alberto Sgarbi. Allenatore: Kieran Crowley.













Foto: Ettore Griffoni Live Photo Sport

